La Fundación Heritage, el think tank conservador más grande e influyente de los Estados Unidos, publicó la edición 2026 del Índice de Libertad Económica, uno de los informes internacionales más utilizados para evaluar el funcionamiento institucional de las economías y el grado de apertura de los mercados. En esta nueva edición, Argentina aparece como el país que más mejoró su puntaje en todo el ranking global. El informe, al que accedió El Cronista, señala que la economía argentina registró la mayor suba anual entre las 184 economías evaluadas, con un incremento de 3,2 puntos respecto de la edición anterior. Gracias a ese avance, el país alcanzó 57,4 puntos sobre 100 y se ubicó en el puesto 106 del mundo, dentro de la categoría de economías consideradas “mayormente no libres”. Anteriormente ocupaba el lugar 124. El dato no paso desapercibido para Javier Milei, quien aprovechó la mejora para cuestionar a quienes critican el uso del concepto de “libertad” como símbolo de su gestión. “PRIMERO LOS DATOS”, publicó el presidente en sus redes sociales y cargó contra la oposición: “Y pensar que alguna/os imbéciles se nos ponen a criticar que usemos la palabra libertad como emblema. Si miraran el Ranking de LE-HF y ‘lo entendieran’ podrían tomar nota de lo estúpido de sus afirmaciones”. El mensaje del mandatario fue en respuesta a una publicación en la que el ministro Federico Sturzenegger destacó “la suba que logró Argentina en el ranking de libertad económica de la Heritage Foundation en los dos últimos años donde pasamos del puesto 145 al 106”. El estudio analiza cómo las políticas públicas, las regulaciones y la calidad institucional influyen en la capacidad de crecimiento de las economías. En ese contexto, el informe destaca el caso argentino como uno de los movimientos más relevantes dentro del ranking de 2026. Según el reporte, esta mejora está vinculada con el proceso de reformas económicas iniciado tras la llegada al poder del presidente Javier Milei en noviembre de 2023, orientado a reducir la intervención estatal, ordenar las cuentas públicas y liberalizar distintos sectores de la economía. El documento también señala que la victoria del oficialismo en las elecciones legislativas de octubre de 2025 fortaleció el respaldo político para continuar con el programa de reformas, lo que contribuyó a mejorar la percepción institucional y económica del país dentro del índice. Para los autores del informe, estos cambios explican parte del giro que comenzó a registrarse en los indicadores de libertad económica, aunque Argentina todavía enfrenta debilidades estructurales que la mantienen lejos de los niveles observados en las economías más abiertas del mundo. El Índice de Libertad Económica clasifica a los países según el grado de apertura de sus economías, la fortaleza de sus instituciones y el nivel de intervención del Estado. Aunque Argentina todavía se ubica en la mitad inferior del ranking global, el avance reciente marca un cambio de tendencia respecto de los años previos, después de un largo período en el que el país permaneció entre las economías peor posicionadas del índice. El indicador analiza doce variables agrupadas en cuatro grandes áreas institucionales: el estado de derecho, el tamaño del Estado, la eficiencia regulatoria y la apertura de los mercados. En conjunto, estas dimensiones buscan medir hasta qué punto las reglas económicas permiten que individuos y empresas inviertan, produzcan y comercien con previsibilidad y menor intervención estatal. Aun con la mejora registrada en 2026, Argentina todavía se ubica por debajo del promedio global del índice, que alcanza los 59,9 puntos, lo que refleja que persisten desafíos estructurales en materia institucional y macroeconómica. La mejora registrada en el informe 2026 se vuelve más clara cuando se observa la trayectoria de Argentina dentro del Índice de Libertad Económica a lo largo de las últimas décadas. A mediados de los años noventa el país registraba algunos de sus mejores resultados históricos. En 1996 alcanzó un puntaje de 75 puntos, uno de los niveles más altos de toda la serie. A partir de comienzos de los años 2000, sin embargo, la puntuación comenzó a deteriorarse de forma sostenida. El descenso se profundizó durante la década siguiente hasta tocar su punto más bajo en 2015 y 2016, con apenas 44 puntos, lo que ubicó al país entre las economías peor posicionadas del ranking global. Desde entonces la trayectoria fue irregular, con leves recuperaciones y retrocesos. En los últimos años el indicador comenzó a mostrar una mejora gradual: 50 puntos en 2024, 54,5 en 2025 y 57,4 en la edición 2026, lo que consolidó el mayor salto anual reciente dentro del índice. El ranking se construye a partir de doce indicadores agrupados en cuatro grandes áreas institucionales: el estado de derecho, el tamaño del Estado, la eficiencia regulatoria y la apertura de los mercados. En el caso argentino, el informe señala que los avances recientes se concentran principalmente en indicadores vinculados con el ordenamiento fiscal y algunos cambios regulatorios, mientras que persisten puntajes más bajos en variables asociadas a estabilidad monetaria, seguridad jurídica y calidad institucional. El informe también ofrece una radiografía del estado de la economía mundial este último año. En promedio, el planeta continúa siendo “mayormente no libre” desde el punto de vista económico, con un puntaje apenas por encima del registrado en la edición anterior. Esto refleja que muchas economías siguen enfrentando desafíos estructurales vinculados con exceso de regulación, debilidades institucionales o desequilibrios fiscales. En el extremo superior del ranking se encuentran las economías con mayor grado de libertad económica. En 2026, los tres países mejor posicionados son: Estos países se caracterizan por instituciones sólidas, mercados abiertos y marcos regulatorios estables, factores que el índice identifica como claves para el crecimiento económico de largo plazo. En el otro extremo del ranking aparecen economías con fuerte control estatal y debilidades institucionales profundas. Los tres países peor posicionados son: El estudio sostiene que estas diferencias institucionales tienen consecuencias directas sobre el nivel de vida. Según los datos del índice, los países considerados económicamente “libres” registran ingresos promedio superiores a u$s 112.000 por persona, mientras que en las economías catalogadas como “reprimidas” el ingreso promedio apenas supera los u$s 10.000 anuales.