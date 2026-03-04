El Banco Central cumplió este miércoles 41 ruedas consecutivas comprando dólares en el mercado libre de cambios. La entidad se alzó con u$s 40 millones y ya adquirió u$s 2839 millones en lo que va de 2026. En el inicio de marzo, bajó el ritmo de compras registrado en febrero. En tres ruedas, sumó u$s 127 millones. El mes pasado, en tanto, había adquirido u$s 1554 millones, mientras que en enero compró u$s 1158 millones. Las tenencias brutas internacionales treparon hasta los u$s 46.208 millones y subieron u$s 73 millones entre el martes y hoy. Así, se recuperaron del cimbronazo que sufrieron ayer, cuando cayeron u$s 382 millones por el impacto de la guerra en Medio Oriente en la cotización del oro. La abultada oferta de dólares, que tienen como origen la liquidación de empresas que emitieron bonos corporativos y provincias que colocaron deuda, impulsa las compras del Central. A eso se suma la reactivación de la demanda de préstamos en dólares, que se había desacelerado en la primera quincena de febrero y volvió a exhibir dinamismo en las últimas semanas, en línea con la mayor estabilidad cambiaria. El ministro Luis Caputo defendió ayer las compras de dólares del Central: “Ahora se escucha que los mismos que decían ‘el problema es que no están comprando suficientes reservas’, ahora que las compramos, pero el riesgo país no cayó, sienten que tienen que encontrar alguna otra cosa. Ahora dice que tenemos que hacer una colocación internacional, aunque sea de u$s 1000 millones. No, esa tampoco es la solución, esas son cosas coyunturales que no cambian nada”. “Habíamos quedado con el Fondo en comprar a razón del 5% del volumen diario y estamos comprando algo más del 30%. Y esto lo estamos haciendo sin afectar el precio, teniendo en cuenta la profundidad del mercado para que todos puedan estar tranquilos. Y esta estrategia va a seguir”, agregó Caputo.