La fotografía del consumo argentino al cierre de 2025 dejó al descubierto un escenario profundamente desigual. Los datos oficiales del INDEC confirmaron que el gasto en supermercados cambia de manera drástica según la región y que la distancia entre los extremos del país nunca fue tan grande. Mientras el promedio nacional por persona rondó los $ 58.900 en diciembre, varias provincias duplicaron, triplicaron o incluso multiplicaron por diez ese nivel. Las provincias patagónicas volvieron a liderar la lista de mayor gasto mensual por habitante. Neuquén cerró diciembre con casi $ 188.000 por persona, el registro más alto del país. Muy cerca quedaron Tierra del Fuego, con un nivel apenas menor, y Santa Cruz, que también superó los $ 170.000. A estos distritos se sumó la Ciudad de Buenos Aires, donde cada residente desembolsó más de $ 142.000 en el mes. Río Negro y Chubut completaron el podio regional con cifras que también quedaron por encima de los seis dígitos, lo que consolidó al sur como el bloque de mayor consumo por habitante. Esta tendencia no sorprende: el sur cuenta con salarios por encima del promedio nacional y con una estructura de precios más alta, influida por costos logísticos, transporte y operación que no afectan con igual intensidad a otras zonas del país. La realidad del NEA y NOA fue diametralmente opuesta. Santiago del Estero registró solo $ 16.068 por habitante, el número más bajo de la Argentina. La diferencia con Neuquén fue de más de $ 170.000, una brecha que muestra la distancia entre ambos modelos económicos. Chaco, Tucumán, Formosa, Misiones y Corrientes también se ubicaron en la base del ranking, todas con niveles que no superaron los $ 26.000 por persona. En estas provincias influye un ingreso medio más bajo, pero también un factor clave: el peso del comercio minorista tradicional. Almacenes de barrio y locales chicos, que no forman parte del relevamiento oficial, captan una parte importante del gasto cotidiano y reducen la participación de los supermercados en el consumo total. La radiografía del sector muestra otro punto relevante. En todo el país funcionan 3.151 supermercados, pero casi la mitad se concentra en CABA y Buenos Aires. La Ciudad cuenta con 943 locales, los partidos del Gran Buenos Aires con 568 y el interior bonaerense con 356. Esta distribución responde, sobre todo, al tamaño poblacional y no necesariamente al nivel de consumo. Córdoba aparece como la siguiente provincia con más presencia, con 268 bocas, seguida por Mendoza y Santa Fe. En el extremo opuesto, se observa un mercado mucho más chico: Catamarca tiene solo 12 supermercados, San Luis y La Rioja apenas 16, y Formosa 17.