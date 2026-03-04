Un país de América Latina reafirmó su posición como líder en la región en términos de calidad de vida, de acuerdo con el ranking 2025 del Numbeo Quality of Life Index, la base de datos colaborativa más consultada a nivel mundial sobre condiciones de vida. Esta nación sudamericana no solo lidera la lista en la región, sino que también supera a otras consideradas potencias globales, como China y se posiciona entre los mejores lugares a nivel global. El informe de Numbeo 2025 revela que este territorio mantiene una tendencia de crecimiento sostenido en calidad de vida, consolidando las mejoras que se iniciaron en la última década. Según el informe Numbeo 2025, Uruguay se posiciona en el primer lugar a nivel regional con un índice de 139,81, una puntuación que resalta notablemente en comparación con los demás países latinoamericanos analizados. El ranking evalúa nueve variables que incluyen: En este contexto, Uruguay exhibe un desempeño equilibrado que le permite consolidarse como un referente en la región. El país se distingue por: Según Numbeo, así quedó conformado el top regional: Uruguay no solo lidera el ranking regional, sino que también se posiciona dentro del Top 50 a nivel mundial, compartiendo este prestigioso lugar con naciones desarrolladas como: Uruguay se beneficia de un entorno estable que promueve la calidad de vida, lo que atrae a inversores y turistas. La combinación de un sistema de salud accesible y una infraestructura en mejora constante refuerza su posición como un destino preferido en la región. A medida que el país avanza, se espera que continúe implementando políticas que fortalezcan su liderazgo en calidad de vida. La atención a la seguridad y el bienestar social se mantiene como prioridad, asegurando que Uruguay siga siendo un ejemplo a seguir en América Latina.