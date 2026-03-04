Matías Tamburini, experto en mercados financieros e integrante del Comité Ejecutivo de Balanz, mostró un fuerte optimismo sobre el futuro del mercado local y aseguró en diálogo con El Cronista Stream que “las acciones argentinas van a duplicar triplicar el valor de acá a los próximos 5 años”. En el programa de Pulso Financiero, con Willy Laborda, el emprendedor primero abordó el impacto global del conflicto en Medio Oriente, que elevó la incertidumbre en los principales mercados mundiales. “En los mercados están repercutiendo con más tranquilidad de lo que se esperaba. Cuando arrancó la guerra de Rusia, fue mucho más violenta la reacción. Hoy con una guerra mucho más grande e impredecible, hay cierta cautela en los mercados y no una volatilidad financiera”, sostuvo. El denominador principal de su análisis fue el comportamiento del gas y el petróleo, con saltos “menores a los esperados”. Por su parte, señaló que activos de riesgo como el Bitcoin subieron mientras que inversiones especulativas como el oro y la plata también tuvieron movimientos más leves de lo esperado. Sobre la reacción de los activos argentinos, Tamburini destacó que “se comportaron bastante bien, sobre todo los bonos que tuvieron una caída muy leve”. “No hemos visto un flujo de ventas importante. Por el contrario, hubo fuerte compra de activos locales en pesos, a tasa fija e indexado”, señaló. El especialista reconoció que el “mercado accionario es el que está un poco más deprimido y no termina de traccionar” y lo atribuyó a la continuidad de restricciones cambiarias y de las secuelas de una economía que, previo a la actual gestión, “no tenía presencia exterior”. No obstante, destacó que el atractivo de los activos locales puede cambiar esta dinámica en un futuro cercano. "Las acciones argentinas van a duplicar y triplicar el valor de acá a los próximos 5 años“, afirmó y añadió: ”Van a haber nuevas compañías que empiecen a cotizar en los mercados internacionales“. “Soy muy optimista, el rumbo que ha tomado el país es de no retorno. No hay posibilidad de volver al pasado. más allá de las elecciones del año que viene, creo que Argentina está encontrando un rumbo de crecimiento sostenido”, insistió. En su análisis sobre el comportamiento del mercado cambiario, Tamburini consideró que el valor del dólar continuará estable por la combinación de ingreso de divisas desde el sector agro y las colocaciones financieras de empresas, lo que facilitará una mayor compra de reservas del BCRA. “Vas a tener un flujo de ingreso de dólares muy sostenido y el Central va a poder seguir acumulando reservas, creo que rápidamente va a llegar a 50 mil. Creo que la paz cambiaria se va a extender en el primer semestre”, señaló. Por eso, descartó la posibilidad de un dólar a $ 3000 como consecuencia del conflicto en Medio Oriente: “De ninguna manera. no hay ninguna posibilidad, hay un régimen de bandas que ajuste por inflación, hay un techo de la banda que está casi a la mitad de ese precio”. “Desde el inicio del conflicto, el dólar ha tenido un comportamiento super estable y más tranquilo que algunas monedas más fuertes como el real”, cerró al respecto.