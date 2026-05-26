El Gobierno nacional confirmó oficialmente las fechas de las vacaciones de invierno 2026 para todas las provincias del país. Como cada año, el receso escolar se concentrará en julio pero los periodos de descanso no serán iguales en todos los distritos, con el objetivo de favorecer el turismo interno.

A través de la Resolución 508/2025 del Consejo Federal de Educación (CFE), se confirmó el calendario lectivo y definió cuáles son las fechas de receso escolar por vacaciones de invierno en todas las provincias de Argentina.

Cabe señalar que el receso invernal tendrá una duración de dos semanas y la medida alcanza a todos los niveles educativos, tanto en escuelas públicas como privadas.

Provincia por provincia, cuándo empiezan las vacaciones de invierno 2026

Las fechas, según el calendario oficial publicado por el Ministerio de Capital Humano, son las siguientes:

Jurisdicción Receso invernal Finalización Buenos Aires 20/07 al 31/07 22/12/2026 CABA 20/07 al 31/07 18/12/2026 Catamarca 13/07 al 24/07 18/12/2026 Chaco 20/07 al 31/07 18/12/2026 Chubut 13/07 al 24/07 18/12/2026 Córdoba 06/07 al 17/07 18/12/2026 Corrientes 13/07 al 24/07 18/12/2026 Entre Ríos 06/07 al 17/07 18/12/2026 Formosa 13/07 al 24/07 17/12/2026 Jujuy 13/07 al 24/07 18/12/2026 La Pampa 13/07 al 24/07 23/12/2026 La Rioja 13/07 al 24/07 18/12/2026 Mendoza 06/07 al 17/07 22/12/2026 Misiones 13/07 al 24/07 18/12/2026 Neuquén 13/07 al 24/07 18/12/2026 Río Negro 13/07 al 24/07 18/12/2026 Salta 13/07 al 24/07 18/12/2026 San Juan 06/07 al 17/07 18/12/2026 San Luis 06/07 al 17/07 18/12/2026 Santa Cruz 13/07 al 24/07 18/12/2026 Santa Fe 06/07 al 17/07 18/12/2026 Santiago del Estero 20/07 al 31/07 18/12/2026 Tierra del Fuego 13/07 al 24/07 18/12/2026 Tucumán 13/07 al 24/07 18/12/2026

Es fundamental recordar que estas fechas corresponden a días hábiles, por lo que los fines de semana previos y posteriores prolongan la pausa.

El Gobierno nacional confirmó oficialmente las fechas de las vacaciones de invierno 2026 para todas las provincias del país. (Imagen: archivo) Jacob Wackerhausen

Una vez terminado el receso, el regreso a las aulas varía según el bloque de fechas de cada provincia.

En Buenos Aires y CABA , las vacaciones finalizan el viernes 31 de julio, por lo que las clases se retoman el lunes 3 de agosto .

En Córdoba , Santa Fe , Entre Ríos , Mendoza , San Juan y San Luis , el receso concluye el viernes 17 de julio y el regreso a clases es el lunes 20 de julio .

Para el resto de las provincias con receso del 13 al 24 de julio, la vuelta se da el lunes 27 de julio.

Cuándo terminan las clases del periodo escolar 2026

En cuanto a la finalización de clases, se determinó que todos los niveles de la Ciudad de Buenos Aires darán cierre a sus actividades el día viernes 18 de diciembre de 2026, una semana antes de la Navidad.

Esa fecha ha sido elegida por la mayoría de las jurisdicciones, excepto Formosa, que culminará el 17 de diciembre, y la Provincia de Buenos Aires, La Pampa y Mendoza , que finalizarán las clases días después.