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El Gobierno nacional confirmó oficialmente las fechas de las vacaciones de invierno 2026 para todas las provincias del país. Como cada año, el receso escolar se concentrará en julio pero los periodos de descanso no serán iguales en todos los distritos, con el objetivo de favorecer el turismo interno.

A través de la Resolución 508/2025 del Consejo Federal de Educación (CFE), se confirmó el calendario lectivo y definió cuáles son las fechas de receso escolar por vacaciones de invierno en todas las provincias de Argentina.

Cabe señalar que el receso invernal tendrá una duración de dos semanas y la medida alcanza a todos los niveles educativos, tanto en escuelas públicas como privadas.

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Provincia por provincia, cuándo empiezan las vacaciones de invierno 2026

Las fechas, según el calendario oficial publicado por el Ministerio de Capital Humano, son las siguientes:

JurisdicciónReceso invernalFinalización
Buenos Aires20/07 al 31/0722/12/2026
CABA20/07 al 31/0718/12/2026
Catamarca13/07 al 24/0718/12/2026
Chaco20/07 al 31/0718/12/2026
Chubut13/07 al 24/0718/12/2026
Córdoba06/07 al 17/0718/12/2026
Corrientes13/07 al 24/0718/12/2026
Entre Ríos06/07 al 17/0718/12/2026
Formosa13/07 al 24/0717/12/2026
Jujuy13/07 al 24/0718/12/2026
La Pampa13/07 al 24/0723/12/2026
La Rioja13/07 al 24/0718/12/2026
Mendoza06/07 al 17/0722/12/2026
Misiones13/07 al 24/0718/12/2026
Neuquén13/07 al 24/0718/12/2026
Río Negro13/07 al 24/0718/12/2026
Salta13/07 al 24/0718/12/2026
San Juan06/07 al 17/0718/12/2026
San Luis06/07 al 17/0718/12/2026
Santa Cruz13/07 al 24/0718/12/2026
Santa Fe06/07 al 17/0718/12/2026
Santiago del Estero20/07 al 31/0718/12/2026
Tierra del Fuego13/07 al 24/0718/12/2026
Tucumán13/07 al 24/0718/12/2026

Es fundamental recordar que estas fechas corresponden a días hábiles, por lo que los fines de semana previos y posteriores prolongan la pausa.

El Gobierno nacional confirmó oficialmente las fechas de las vacaciones de invierno 2026 para todas las provincias del país. (Imagen: archivo)
El Gobierno nacional confirmó oficialmente las fechas de las vacaciones de invierno 2026 para todas las provincias del país. (Imagen: archivo)Jacob Wackerhausen

Una vez terminado el receso, el regreso a las aulas varía según el bloque de fechas de cada provincia.

  • En Buenos Aires y CABA, las vacaciones finalizan el viernes 31 de julio, por lo que las clases se retoman el lunes 3 de agosto.
  • En CórdobaSanta FeEntre RíosMendoza, San Juan y San Luis, el receso concluye el viernes 17 de julio y el regreso a clases es el lunes 20 de julio.
  • Para el resto de las provincias con receso del 13 al 24 de julio, la vuelta se da el lunes 27 de julio.

Cuándo terminan las clases del periodo escolar 2026

En cuanto a la finalización de clases, se determinó que todos los niveles de la Ciudad de Buenos Aires darán cierre a sus actividades el día viernes 18 de diciembre de 2026, una semana antes de la Navidad.

Esa fecha ha sido elegida por la mayoría de las jurisdicciones, excepto Formosa, que culminará el 17 de diciembre, y la Provincia de Buenos Aires, La Pampa y Mendoza , que finalizarán las clases días después.