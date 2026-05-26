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El Gobierno nacional confirmó oficialmente las fechas de las vacaciones de invierno 2026 para todas las provincias del país. Como cada año, el receso escolar se concentrará en julio pero los periodos de descanso no serán iguales en todos los distritos, con el objetivo de favorecer el turismo interno.
A través de la Resolución 508/2025 del Consejo Federal de Educación (CFE), se confirmó el calendario lectivo y definió cuáles son las fechas de receso escolar por vacaciones de invierno en todas las provincias de Argentina.
Cabe señalar que el receso invernal tendrá una duración de dos semanas y la medida alcanza a todos los niveles educativos, tanto en escuelas públicas como privadas.
Provincia por provincia, cuándo empiezan las vacaciones de invierno 2026
Las fechas, según el calendario oficial publicado por el Ministerio de Capital Humano, son las siguientes:
|Jurisdicción
|Receso invernal
|Finalización
|Buenos Aires
|20/07 al 31/07
|22/12/2026
|CABA
|20/07 al 31/07
|18/12/2026
|Catamarca
|13/07 al 24/07
|18/12/2026
|Chaco
|20/07 al 31/07
|18/12/2026
|Chubut
|13/07 al 24/07
|18/12/2026
|Córdoba
|06/07 al 17/07
|18/12/2026
|Corrientes
|13/07 al 24/07
|18/12/2026
|Entre Ríos
|06/07 al 17/07
|18/12/2026
|Formosa
|13/07 al 24/07
|17/12/2026
|Jujuy
|13/07 al 24/07
|18/12/2026
|La Pampa
|13/07 al 24/07
|23/12/2026
|La Rioja
|13/07 al 24/07
|18/12/2026
|Mendoza
|06/07 al 17/07
|22/12/2026
|Misiones
|13/07 al 24/07
|18/12/2026
|Neuquén
|13/07 al 24/07
|18/12/2026
|Río Negro
|13/07 al 24/07
|18/12/2026
|Salta
|13/07 al 24/07
|18/12/2026
|San Juan
|06/07 al 17/07
|18/12/2026
|San Luis
|06/07 al 17/07
|18/12/2026
|Santa Cruz
|13/07 al 24/07
|18/12/2026
|Santa Fe
|06/07 al 17/07
|18/12/2026
|Santiago del Estero
|20/07 al 31/07
|18/12/2026
|Tierra del Fuego
|13/07 al 24/07
|18/12/2026
|Tucumán
|13/07 al 24/07
|18/12/2026
Es fundamental recordar que estas fechas corresponden a días hábiles, por lo que los fines de semana previos y posteriores prolongan la pausa.
Una vez terminado el receso, el regreso a las aulas varía según el bloque de fechas de cada provincia.
- En Buenos Aires y CABA, las vacaciones finalizan el viernes 31 de julio, por lo que las clases se retoman el lunes 3 de agosto.
- En Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza, San Juan y San Luis, el receso concluye el viernes 17 de julio y el regreso a clases es el lunes 20 de julio.
- Para el resto de las provincias con receso del 13 al 24 de julio, la vuelta se da el lunes 27 de julio.
Cuándo terminan las clases del periodo escolar 2026
En cuanto a la finalización de clases, se determinó que todos los niveles de la Ciudad de Buenos Aires darán cierre a sus actividades el día viernes 18 de diciembre de 2026, una semana antes de la Navidad.
Esa fecha ha sido elegida por la mayoría de las jurisdicciones, excepto Formosa, que culminará el 17 de diciembre, y la Provincia de Buenos Aires, La Pampa y Mendoza , que finalizarán las clases días después.