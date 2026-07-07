Las vacaciones se extenderán una semana y estos colegios retrasarán el inicio de clases.

El regreso a clases tras las vacaciones de mitad de año será diferente según la ciudad o el departamento. Aunque muchas instituciones retomaron sus actividades durante la primera semana de julio, otras extendieron el receso hasta después del nuevo puente festivo del 13 de julio, incorporado al calendario nacional para 2026.

El Ministerio de Educación recordó que la definición de los calendarios escolares corresponde a las secretarías de Educación de cada entidad territorial, por lo que las fechas de regreso pueden variar entre regiones.

El nuevo festivo nacional del 13 de julio modificó el calendario académico en varias regiones de Colombia.

Por qué algunos colegios volverán más tarde a clases

El ajuste responde a la entrada en vigor de la Ley 2578 de 2026, que creó un nuevo día festivo nacional en conmemoración de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá.

Como la celebración cae el 9 de julio y este año corresponde a un jueves, la aplicación de la Ley Emiliani trasladó el descanso al lunes 13 de julio, lo que llevó a varias entidades territoriales a modificar sus cronogramas para incorporar ese puente festivo sin afectar las 40 semanas de actividad académica exigidas para los establecimientos oficiales.

La normativa también contempla la flexibilidad de los calendarios escolares para adaptarse a las condiciones y necesidades de cada región.

Qué colegios retomarán las clases el martes 14 de julio

Mientras buena parte de los colegios públicos retomaron las clases este lunes 6 de julio, algunas entidades territoriales decidieron aplazar el regreso hasta el martes 14 de julio, una vez finalizado el nuevo puente festivo.

Entre ellas se encuentran Atlántico, Barranquilla, Caldas, Cundinamarca, Medellín, Meta, Palmira, Putumayo, Soledad, Tuluá, Nariño y Yumbo, cuyos estudiantes tendrán una semana adicional de vacaciones frente a otras regiones.

Por su parte, algunos calendarios establecen retornos aún más tardíos: Buga, Ipiales, Nariño y Valle del Cauca reanudarán actividades el 21 de julio, mientras que Jamundí y Pasto lo harán el 26 de julio.

Qué deben tener en cuenta las familias y los colegios privados

El Ministerio de Educación recordó que los establecimientos oficiales deben cumplir 40 semanas de actividad académica y que el año escolar incluye 12 semanas de receso estudiantil, distribuidas entre vacaciones de inicio y fin de año, Semana Santa, el receso de octubre y las vacaciones de mitad de año.

El nuevo festivo nacional del 13 de julio modificó el calendario académico en varias regiones de Colombia. ChatGPT - creada con IA

En el caso de los colegios privados, cada institución puede fijar su propio calendario siempre que respete las exigencias establecidas por la normativa vigente. No obstante, muchos optan por tomar como referencia las fechas definidas por la secretaría de Educación correspondiente.

Por esa razón, las autoridades recomendaron a las familias consultar directamente el calendario oficial de su secretaría de Educación o del colegio para confirmar la fecha exacta del regreso a clases.

¿Qué feriados restan en Colombia?

Luego del feriado del 13 de julio, estos son los festivos nacionales que restan en 2026:

20 de julio: Independencia de Colombia (puente)

7 de agosto: Batalla de Boyacá

17 de agosto: Asunción de la Virgen (puente)

12 de octubre: Día de la Raza (puente)

2 de noviembre: Todos los Santos (puente)

16 de noviembre: Independencia de Cartagena (puente)

8 de diciembre: Inmaculada Concepción

25 de diciembre: Navidad

Cada una de estas fechas impacta directamente el calendario escolar, ya que en todas ellas no hay clases.