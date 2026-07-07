El verano y el invierno representan la temporada alta de vacaciones, ese periodo tan esperado por los trabajadores para desconectar de la rutina y descansar. Sin embargo, la duración ideal de este descanso ha sido objeto de análisis reciente por parte de la ciencia.

Investigadores de la Universidad de Tampere, en Finlandia, estudiaron el impacto de las vacaciones en los trabajadores, particularmente en su salud mental.

¿Cuántos días de vacaciones son realmente necesarios para desconectar del trabajo?

La ley de México establece un descanso anual de 12 días corridos para los trabajadores a partir del año de antigüedad. Sin embargo, de acuerdo a los recientes hallazgos, esta cantidad excede los realmente necesarios.

El estudio que demuestra que 12 días de vacaciones son un exceso. Shutterstock (Composición propia)

El estudio determinó que ocho días de descanso serían “suficientes” para desconectar de la rutina laboral y reducir los niveles de estrés. Los investigadores concluyeron que un periodo vacacional superior a esos ocho días “no aporta mucho más beneficio”.

El estudio también analizó la forma en que se distribuyen las vacaciones. Según revelaron, es más conveniente repartirlas a lo largo del año que concentrarlas en un mismo tramo.

Esta conclusión surgió tras enfocar el estudio en vacaciones de más de 14 días y en los procesos psicológicos asociados con un descanso tan prolongado.

Vacaciones cortas: la opción que gana terreno

Este análisis se suma a la opinión de Henrik Mahncke, jefe de análisis de Realdania, quien también investigó qué tipo de vacaciones beneficia más a las personas.

Mahncke aconsejó tomar varias vacaciones cortas a lo largo del año, en lugar de agrupar todos los días libres en una o dos semanas durante el verano o el invierno. Según explicó, esta opción es ideal para desconectar y relajarse.