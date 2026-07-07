Miles de alumnos no tendrán clases desde el próximo miércoles y comenzarán sus vacaciones de julio anticipadas

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que el ciclo escolar 2025-2026 concluirá oficialmente el 15 de julio en la mayor parte del país. A partir de esa fecha, los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria comenzarán las vacaciones de verano.

Aunque el calendario oficial aplica a nivel nacional, algunos estados decidieron adelantar el fin de clases debido a las altas temperaturas, condiciones climáticas específicas o acuerdos tomados por las autoridades educativas locales, en coordinación con la SEP.

Estados que adelantaron el cierre de clases

Diferentes entidades modificaron su calendario escolar con el objetivo de proteger la salud de estudiantes, docentes y personal educativo ante las condiciones climáticas.

Algunas entidades federativas han anticipado el fin del ciclo lectivo para alumnos de preescolar, primaria y secundaria que ya están de vacaciones. Imagen generada con Gemini IA

Las fechas de fin de clases en estos estados son las siguientes:

Veracruz: 5 de junio.

Colima: 25 de junio.

Yucatán: 26 de junio.

Tlaxcala: 30 de junio.

Baja California Sur: 3 de julio.

San Luis Potosí: 5 de julio.

Nuevo León: 8 de julio .

Tamaulipas: 10 de julio.

Sinaloa: 10 de julio.

Guanajuato: 10 de julio.

Las autoridades estatales señalaron que estos cambios responden principalmente a las altas temperaturas registradas en varias regiones del país, con el propósito de reducir riesgos para la comunidad escolar.

En las entidades que no realizaron modificaciones, el calendario escolar federal permanece vigente y las actividades académicas finalizarán el 15 de julio.

La SEP precisó que no habrá puentes adicionales ni nuevas sesiones de Consejo Técnico Escolar antes de la conclusión del ciclo, por lo que esa será la fecha definitiva para el cierre de actividades.

Cuándo reanudan las clases

De acuerdo con el calendario oficial, el inicio del ciclo escolar 2026-2027 está previsto para el 31 de agosto de 2026 en la mayoría de las entidades del país, aunque algunos estados podrían realizar ajustes de acuerdo con sus necesidades locales.

Antes del regreso de los alumnos, el personal docente participará en sesiones de Consejo Técnico Escolar y otras actividades de preparación para el nuevo ciclo.

La SEP señaló que cualquier modificación derivada de fenómenos meteorológicos o situaciones extraordinarias será informada oportunamente a través de los canales oficiales.