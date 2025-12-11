Este jueves a las 16:00, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dará a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre.

Este dato es clave para saber el aumento que tendrán los haberes de las asignaciones familiares de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en enero del 2026.

¿Cuánto aumentará la AUH y SUAF en enero 2026?

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por el Banco Central (BCRA) basándose en proyecciones privadas, prevé que la inflación de noviembre habría alcanzado el 2,3% y proyecta que la variación interanual cerrará en 30,4% en 2025.

Por su parte, la inflación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se ubicó en 2,4%, lo que representa un aumento intermensual de 0,2 puntos porcentuales.

¿Cuánto se cobrará por la AUH y SUAF en enero?

Con un aumento del 2,3%, los haberes de los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) quedarían conformados de la siguiente manera:

AUH

AUH: $ 125.309,32

AUH con discapacidad: $ 408.026,62

SUAF

IGF hasta $ 948.361: $ 62.660,80

IGF entre $ 948.361,01 y $1.390.864: $ 42.266,27

IGF entre $ 1.390.864,01 y $ 1.605.800: $ 25.564,77

IGF entre $ 1.605.800,01 y $ 5.022.048: $ 13.188,52

SUAF por hijo con discapacidad

IGF hasta $ 948.361: $ 204.020,98

IGF entre $ 948.361,01 y $1.390.864: $ 144.330,98

IGF desde $ 1.390.864,01: $ 91.090,99

Calendario de pagos ANSES diciembre 2025

Los titulares de la AUH y SUAF cobrarán sus haberes de diciembre según el siguiente calendario de pagos: