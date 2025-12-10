El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por el ingreso de nubes negras provenientes del oeste argentino que traerán intensas tormentas acompañadas de fuertes lluvias por dos días y posible actividad eléctrica.

El fenómeno climático llegará para calmar la ola de calor que sufre el país, en donde algunas provincias experimentan hasta 36° de temperatura.

Cuándo llegan las tormentas y qué provincias afectará

El organismo informó que el fenómeno climático golpeará la provincia de Mendoza durante la tarde del martes 10 de diciembre. Las precipitaciones llegarán para bajar la sensación térmica de 31° a 23° y se espera que en su punto álgido las ráfagas de viento escalen hasta los 22 km/h.

La tormenta afectará la Ciudad y otras localidades como Punta de Vacas, Uspallata, Tunuyán, San Carlos, General Alvear y San Rafael. Se espera que las lluvias continúen hasta la noche del jueves 11.

Otras de las provincias afectadas por las nubes negras será San Juan. Actualmente, la provincia experimenta máximas de 32°, pero el calor será apaciguado por la tormenta que bajará la sensación térmica hasta los 23°. El fenómeno se hará presente durante la tarde del martes 10 con intensas lluvias y se espera que continúe hasta el anochecer del jueves 11.

Regresan las lluvias a Buenos Aires: cuándo se larga, según el SMN

El Servicio Meteorológico dio su pronóstico del clima para Buenos Aires e informó que durante la noche del miércoles 10 volverán las tormentas. Las localidades afectadas serán las siguientes:

CABA

La Plata

Cañuelas

Chascomús

Azul

La Costa Atlántica

Chacabuco

Junín

La caída de agua continuará hasta la tarde del jueves 11 y estará acompañada por una sensación térmica de 31°.

Cómo estará el clima en CABA durante la semana

El organismo informó el pronóstico del tiempo para la Ciudad de Buenos Aires: