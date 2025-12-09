La inflación de noviembre se ubicó en 3.8% anual y se acerca cada vez más al rango superior del objetivo del Banco de México (4%) de cara al cierre del año.

Al respecto, Banamex señaló que el resultado de noviembre significó una “sorpresa” al alza, debido a un aumento en productos como el jitomate y el chile serrano, así como por mayores precios a los esperados en mercancías no alimentarias, en el contexto de los descuentos de El Buen Fin.

“En términos anuales la inflación general subió a 3.80% desde 3.57% en octubre, continuando con la trayectoria al alza que anticipábamos (aunque a mayor ritmo) y que continuaría en las siguientes quincenas”, detalla el banco.

Sin embargo, la institución financiera no modificó su pronóstico de inflación para el cierre de este año, que se ubica en 3.9%, apenas una décima por debajo del rango superior del objetivo del Banco de México.

Empeora panorama para 2026

Durante los primeros tres meses del año entrante, la inflación general se ubicará en 4.5% a partir de los incrementos a los impuestos a productos como los refrescos y los cigarros, así como a los aranceles que se puedan imponer, lo que afectará los precios de las mercancías, señala Banamex.

“Sin embargo, a lo largo del año estas presiones se verán contrarrestadas por la apreciación del tipo de cambio, la relativamente baja inflación de precios al productor y la debilidad del crecimiento económico”, consideró Banamex.

A esto se suma como un riesgo la continuación de la política de aumentos significativos al salario mínimo, con un crecimiento para el siguiente año de 13%, pues el banco prevé que persistirán presiones sobre los precios asociados a los costos laborales (sobre todo en los servicios), lo que limitará la disminución de la inflación subyacente posterior al repunte de inicios de 2026.

Con base en el panorama actual, Banamex prevé que la inflación general cierre el año entrante en 4.3%, por encima del punto más alto del rango objetivo del Banxico y muy lejos de la estimación del organismo, que aseguró en noviembre que en 2026, la inflación cerraría el año en 3%.

Crisis de credibilidad

El Banco de México, gobernado por Victoria Rodríguez Ceja, atraviesa por una crisis de credibilidad en los pronósticos de la inflación, pues el subgobernador Jonathan Heath, criticó las expectativas de la Junta de Gobierno, que espera que se ubique en 3% al cierre del año entrante.

Al respecto, Sergio Kurczyn, director de Estudios Económicos de Banamex, consideró que el Banco de México en este momento es optimista porque prevé que en el segundo semestre del 2026 por fin la inflación se ubique en su meta de 3%.

En una conferencia de prensa reciente, los analistas económicos del banco coincidieron en que el problema es estructural, aunque Kurczyn reconoció que en materia de inflación México está a media tabla a nivel mundial y no tiene una situación tan compleja como la de Venezuela, Argentina o Turquía.