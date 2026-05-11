Las empleadas domésticas cobrarán sus salarios con un nuevo incremento, ya que la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) cerró un nuevo acuerdo paritario para el próximo trimestre. De esta manera, se oficializó un nuevo esquema de incrementos escalonados que impactará sobre los haberes de abril y se extenderá hasta julio para recomponer el poder adquisitivo del sector. Según el cronograma paritario, durante mayo se dispuso una suba de 1,6% que se aplicará sobre los salarios de abril. El último acuerdo paritario dejó una suba gradual y acumulativa de la siguiente manera: El ajuste impactará de forma directa en todas las categorías de las trabajadoras que integran el régimen. En caso de la categoría Personal para Tareas Generales (aquellas que realizan tareas como limpieza, lavado, planchado y cocina) la hora con retiro pasará a ser de $ 3.463, por lo que el salario mensual se ubicará alrededor de los $ 424.000. El acuerdo paritario también detalló que el 50% de la suma no remunerativa que se pagaba en mayo pasa a ser parte del salario básico de abril. El 50% restante se incorporará en el mes de julio. Un adicional clave que se debe sumar es el 31% extra por la zona desfavorable. El beneficio rige para quienes presten servicios en las provincias de: La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones de la Provincia de Buenos Aires. En caso de la antigüedad, se mantiene el pago del 1% por cada año trabajado tomando como base de cálculo el 1 de septiembre de 2020. El nuevo acuerdo paritario dejó una nueva escala salarial para las trabajadoras de casas particulares: