La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó este martes 9 de diciembre el calendario de pagos para las jubilaciones, pensiones y demás prestaciones sociales.

Este mes, recibirán un aumento del 2,34%, en base al último Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publicó el Indec. Los nuevos montos se oficializaron a través de la Resolución 361/2025 publicada en el Boletín Oficial. Además, se sumará el pago de la segunda cuota del aguinaldo.

¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados en diciembre?

Los jubilados y pensionados de ANSES cobrarán sus haberes conforme al siguiente cronograma de pagos:

Jubilaciones que no superen el haber mínimo

Documentos terminados en 0: martes 9 de diciembre

Documentos terminados en 1: miércoles 10 de diciembre

Documentos terminados en 2: jueves 11 de diciembre

Documentos terminados en 3: jueves 11 de diciembre

Documentos terminados en 4: viernes 12 de diciembre

Documentos terminados en 5: viernes 12 de diciembre

Documentos terminados en 6: lunes 15 de diciembre

Documentos terminados en 7: lunes 15 de diciembre

Documentos terminados en 8: martes 16 de diciembre

Documentos terminados en 9: martes 16 de diciembre

Jubilaciones que superen el haber mínimo

Documentos terminados en 0 y 1: miércoles 17 de diciembre

Documentos terminados en 2 y 3: jueves 18 de diciembre

Documentos terminados en 4 y 5: viernes 19 de diciembre

Documentos terminados en 6 y 7: lunes 22 de diciembre

Documentos terminados en 8 y 9: martes 23 de diciembre

Pensiones No Contributivas

Documentos terminados en 0 y 1: martes 9 de diciembre

Documentos terminados en 2 y 3: miércoles 10 de diciembre

Documentos terminados en 4 y 5: jueves 11 de diciembre

Documentos terminados en 6 y 7: viernes 12 de diciembre

Documentos terminados en 8 y 9: viernes 12 de diciembre

PNC ANSES: cuánto cobro en diciembre

PNC por invalidez o vejez: $ 427.923,57 ($ 238.615,71 + bono de $ 70.000 + aguinaldo)

PNC madre de siete hijos: $ 581.319,39 ($ 340.879,59 + bono de $ 70.000 + aguinaldo)

¿Cuándo cobran los titulares de la SUAF en diciembre?

Los haberes de los titulares de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) se debitarán según el siguiente cronograma:

Documentos terminados en 0: martes 9 de diciembre

Documentos terminados en 1: miércoles 10 de diciembre

Documentos terminados en 2: jueves 11 de diciembre

Documentos terminados en 3: viernes 12 de diciembre

Documentos terminados en 4: lunes 15 de diciembre

Documentos terminados en 5: martes 16 de diciembre

Documentos terminados en 6: miércoles 17 de diciembre

Documentos terminados en 7: jueves 18 de diciembre

Documentos terminados en 8: viernes 19 de diciembre

Documentos terminados en 9: lunes 22 de diciembre

¿Cuánto se cobra por la SUAF en diciembre?

Los nuevos montos a cobrar son:

Asignaciones Familiares por Hijo (SUAF):

IGF hasta $948.361: $61.252

IGF entre $948.361,01 y $1.390.864: $41.316

IGF entre $1.390.864,01 y $1.605.800: $24.990

IGF entre $1.605.800,01 y $5.022.048: $12.892

Ayuda Escolar Anual: $42.039

SUAF por hijo con discapacidad: