A diferencia de lo que muchos creen, no hay un “único” sistema de jubilación en Argentina, sino una convivencia entre el sistema nacional y más de 80 cajas de profesionales distribuidas en las provincias. En ese contexto, cuando miramos apenas más de cerca, podemos notar una asimetría entre el régimen general y los regímenes sectoriales. Mientras que con el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), administrado por ANSES, se suelen licuar los haberes de quienes mayores ingresos tuvieron en actividad, las Cajas de Previsión y Seguridad Social para Profesionales se consolidan históricamente como modelos de mayor eficiencia, con tasas de sustitución salarial superiores para sus afiliados. Las Cajas de Previsión y Seguridad Social para Profesionales son entes de derecho público no estatal, de carácter autónomo y con personalidad jurídica propia. Definen la protección social en el ámbito provincial para los profesionales independientes frente a diversas contingencias. La autonomía, amparada por la Constitución Nacional (Art. 125), es la piedra angular de su éxito por tres razones: No dependen de partidas presupuestarias del Estado ni de la recaudación tributaria general (como el IVA o Ganancias, que financian gran parte de ANSES). Se autofinancian. Los activos pertenecen exclusivamente a los afiliados matriculados. Además, al pertenecer los activos a la masa de afiliados matriculados, el Estado Nacional no puede disponer de ellos para, por ejemplo, cubrir déficit fiscal. Son administradas por los propios profesionales, lo que garantiza que las decisiones respondan a los intereses del sector y no a urgencias políticas de turno. La capitalización colectiva es propia de las cajas profesionales: los aportes se destinan a un fondo común y los beneficios se calculan en función del esfuerzo contributivo y de la sustentabilidad de ese fondo. El sistema actual de varias cajas es de tipo mixto, combinando reparto y capitalización. En el sistema de reparto, los aportes de trabajadores en actividad forman un fondo para atender jubilaciones vigentes. En el de capitalización, los aportes de cada trabajador se acumulan en cuentas individuales y la jubilación depende de los aportes efectuados y la capitalización obtenida. Lo que sí es común a todas es que la actualización de los haberes no depende de una decisión política ni de la recaudación impositiva general, sino de la rentabilidad de sus inversiones y de la evolución de una unidad de medida propia (como el “Jus” en el caso de los abogados, o el “Módulo Previsional” en otras cajas). Las Cajas funcionan como fondos de inversión de largo plazo, con carteras diversificadas que pueden incluir desarrollos inmobiliarios, títulos con cláusulas de ajuste y préstamos hipotecarios a sus propios afiliados. Una de las razones por las que estas cajas pueden pagar haberes superiores reside en su esquema de financiamiento, que en varios casos va más allá del simple descuento salarial. Las obligaciones del afiliado incluyen aportar el 10% sobre los honorarios por tareas profesionales y el cumplimiento de una Cuota Mínima Anual Obligatoria (CMAO). En la mayoría de las cajas, esta cuota escala con la antigüedad del título, y los excedentes sobre el mínimo generan mejoras proporcionales en el haber futuro. Esta es la fuente de financiamiento más distintiva, aunque su alcance varía por profesión y provincia. Por ejemplo, la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Escribanos de la Provincia de Mendoza tiene la particularidad de que por cada acto notarial que se inscriba en el Registro, los escribanos deben destinar a su caja un monto determinado. Para los abogados, el mecanismo es similar: los jueces no darán curso a ninguna causa que requiera intervención profesional, ni podrán dar por terminado ningún expediente, disponer su archivo, aprobar transacciones, admitir desistimientos o cesiones, dar por cumplida la sentencia u ordenar el levantamiento de medidas precautorias sin que se acrediten los correspondientes aportes a la Caja. Para arquitectos e ingenieros, la CMAO se completa en gran medida con aportes por obras, pudiendo hacerse el aporte completo al momento del visado del contrato o pagar el proporcional de proyecto en el acto y el de la Dirección Técnica según el avance de obra. En las cajas profesionales el aporte para la jubilación sale del bolsillo de los profesionales, salvo en algunos casos que tienen una parte de la comunidad vinculada. Es decir, no todas las cajas tienen comunidad vinculada de igual magnitud, y en algunas el aporte es casi enteramente personal. La diferencia de rendimiento entre cajas no depende solo de este factor sino también de la escala de afiliados, la antigüedad del fondo y la política de inversiones. El marco legal argentino (Ley 24.241) establece un beneficio concreto: el profesional que aporta a su Caja provincial está exento de pagar el componente previsional del Monotributo o de la cuota de Autónomos. Esto tiene una lógica de sustitución ya que el profesional ya tiene cobertura previsional obligatoria en su Caja, por lo que no debe duplicar aportes al sistema nacional. Los requisitos varían según la caja, pero existen patrones comunes. Para acceder a la jubilación ordinaria, el afiliado deberá tener 65 años de edad y 35 años de aportes computables. Otras cajas establecen 60 o 62 años con 25 o 30 años de matrícula. También puede accederse a una jubilación extraordinaria en caso de invalidez o incapacidad de carácter total y permanente, y en caso de fallecimiento se otorga un subsidio a los familiares del afiliado activo y una pensión. El haber jubilatorio se determina según la categoría acumulada a lo largo de la vida profesional. Los excedentes sobre la CMAO representan aumentos proporcionales en la jubilación futura, quien más declara, mejor jubilación obtiene, sin los techos que impone ANSES. Para percibir el haber de la Caja Profesional, el titular debe dar de baja su matrícula en la jurisdicción correspondiente. La notificación del otorgamiento de las jubilaciones produce automáticamente la cancelación de la inscripción de la matrícula, y una vez hechos efectivos los beneficios jubilatorios, queda prohibido a sus titulares todo ejercicio profesional posterior. El cobro de la jubilación profesional es compatible con el desempeño de tareas en relación de dependencia, docencia o funciones directivas en sociedades, siempre que no requieran el uso de la matrícula dada de baja. Para los profesionales que trabajaron parte de su carrera en relación de dependencia, el sistema ofrece la posibilidad de percibir dos haberes simultáneos. Por eso, las Cajas Profesionales son una buena opción para pensar la gestión del retiro mientras se está en ejercicio. Si el profesional reúne los requisitos en otra caja además de la profesional, podrá acceder a otro beneficio por las restantes actividades desempeñadas en otro sistema jubilatorio, lo que constituye la gran diferenciación con los regímenes públicos, que solo permiten un único beneficio.