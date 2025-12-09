Un nuevo tren de alta velocidad basado en tecnología china se posiciona como la nueva promesa del transporte en Sudamérica. El innovador ferrocarril podrá alcanzar los 200 kilómetros por hora gracias a una inversión total de 6.500 millones de dólares.

El nuevo tren bala de Perú: un proyecto chino para revolucionar el transporte en Sudamérica

El tren Lima - Ica busca revolucionar para siempre el transporte al mejorar la conectividad y mejorar el desarrollo económico de Perú. Tendrá un recorrido de 323 kilómetros a lo largo de la costa central peruana para conectar la capital con uno de los polos turísticos más importantes del país.

(Simulación creada con IA) ChatGPT

Con una velocidad máxima de 200 kilómetros por hora, se espera que haga todo el recorrido en dos horas y media, ruta que en auto suele tardar casi el doble. El proyecto está impulsado por capitales chinos junto con una inversión de 6.500 millones de dólares.

¿Cómo será el tren Lima - Ica que alcanzará los 200 km/h?

La ruta contará con 15 estaciones divididas a lo largo de la costa peruana. Dentro de las principales paradas se encontrarán localidades claves como Villa El Salvador, Lurín, Cañete, Pisco y Paracas (Ica).

Se incorporarán 47 kilómetros de viaductos y 32 kilómetros de túneles para su operatividad. Tendrá la capacidad de transportar cerca de 45.000 pasajeros al día para descongestionar la Panamericana Sur, vía alternativa.

¿Cuándo estará listo el nuevo tren bala de Perú?

El director de Gestión en Infraestructura y Servicios de Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), David Miranda, informó que el proceso de ejecución será largo y necesitará de entre seis y siete años. Se espera que el expediente técnico del proyecto del tren bala esté listo en 2027 y las obras en 2032.