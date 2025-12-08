En esta noticia
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dará inicio al calendario de pagos este martes 9 de diciembre, el cual contempla un nuevo aumento en los haberes.
Este mes, los jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo (SUAF) recibirán un aumento del 2,34%. Además, se sumarán bonos extraordinarios y el pago de la segunda cuota del aguinaldo.
¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados en diciembre?
Los jubilados y pensionados de ANSES cobrarán sus haberes conforme al siguiente cronograma de pagos:
Jubilaciones que no superen el haber mínimo
- Documentos terminados en 0: martes 9 de diciembre
- Documentos terminados en 1: miércoles 10 de diciembre
- Documentos terminados en 2: jueves 11 de diciembre
- Documentos terminados en 3: jueves 11 de diciembre
- Documentos terminados en 4: viernes 12 de diciembre
- Documentos terminados en 5: viernes 12 de diciembre
- Documentos terminados en 6: lunes 15 de diciembre
- Documentos terminados en 7: lunes 15 de diciembre
- Documentos terminados en 8: martes 16 de diciembre
- Documentos terminados en 9: martes 16 de diciembre
Jubilaciones que superen el haber mínimo
- Documentos terminados en 0 y 1: miércoles 17 de diciembre
- Documentos terminados en 2 y 3: jueves 18 de diciembre
- Documentos terminados en 4 y 5: viernes 19 de diciembre
- Documentos terminados en 6 y 7: lunes 22 de diciembre
- Documentos terminados en 8 y 9: martes 23 de diciembre
Pensiones No Contributivas
- Documentos terminados en 0 y 1: martes 9 de diciembre
- Documentos terminados en 2 y 3: miércoles 10 de diciembre
- Documentos terminados en 4 y 5: jueves 11 de diciembre
- Documentos terminados en 6 y 7: viernes 12 de diciembre
- Documentos terminados en 8 y 9: viernes 12 de diciembre
¿Cuánto cobran los jubilados y pensionados
En diciembre, los jubilados y pensionados recibirán un aumento del 2,34% en sus haberes, los cuales vendrán acompañados de un bono de $ 70.000 y el aguinaldo:
- Jubilación mínima: $ 581.319,39 ($ 340.879,59 + bono de $ 70.000 + aguinaldo)
- PUAM: $ 479.055,51 ($ 272.703,67 + bono de $ 70.000 + aguinaldo)
- PNC por invalidez o vejez: $ 427.923,57 ($ 238.615,71 + bono de $ 70.000 + aguinaldo)
- PNC madre de siete hijos: $ 581.319,39 ($ 340.879,59 + bono de $ 70.000 + aguinaldo)
- Jubilación máxima: $ 3.440.695,38 ($ 2.293.796,92 + aguinaldo)
El aguinaldo representa el 50% de la mejor remuneración percibida en el último semestre. La fecha límite para el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC) es el jueves 18 de diciembre.
¿Cuándo cobran los titulares de la AUH y SUAF en diciembre?
Los haberes de los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) se debitarán según el siguiente cronograma:
- Documentos terminados en 0: martes 9 de diciembre
- Documentos terminados en 1: miércoles 10 de diciembre
- Documentos terminados en 2: jueves 11 de diciembre
- Documentos terminados en 3: viernes 12 de diciembre
- Documentos terminados en 4: lunes 15 de diciembre
- Documentos terminados en 5: martes 16 de diciembre
- Documentos terminados en 6: miércoles 17 de diciembre
- Documentos terminados en 7: jueves 18 de diciembre
- Documentos terminados en 8: viernes 19 de diciembre
- Documentos terminados en 9: lunes 22 de diciembre
¿Cuánto se cobra por la AUH y SUAF en diciembre?
Los nuevos montos a cobrar son:
Asignación Universal por Hijo
- AUH: $122.492
- AUH con discapacidad: $398.853
Asignaciones Familiares por Hijo (SUAF):
- IGF hasta $948.361: $61.252
- IGF entre $948.361,01 y $1.390.864: $41.316
- IGF entre $1.390.864,01 y $1.605.800: $24.990
- IGF entre $1.605.800,01 y $5.022.048: $12.892
- Ayuda Escolar Anual: $42.039
SUAF por hijo con discapacidad:
- IGF hasta $948.361: $199.434
- IGF entre $948.361,01 y $1.390.864: $141.086
- IGF desde $1.390.864,01: $89.043
Además, quienes cobran AUH por hijos de hasta 17 años o por discapacidad acceden al cobro de la Tarjeta Alimentar:
- 1 hijo: $ 52.250
- 2 hijos: $ 81.936
- 3 o más hijos: $ 108.062
Además, las personas gestantes y titulares de la AUH con hijos de hasta 3 años, acceden al cobro del Complemento Leche, que en diciembre es de $ 46.198.