La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dará inicio al calendario de pagos este martes 9 de diciembre, el cual contempla un nuevo aumento en los haberes.

Este mes, los jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo (SUAF) recibirán un aumento del 2,34%. Además, se sumarán bonos extraordinarios y el pago de la segunda cuota del aguinaldo.

¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados en diciembre?

Los jubilados y pensionados de ANSES cobrarán sus haberes conforme al siguiente cronograma de pagos:

Jubilaciones que no superen el haber mínimo

Documentos terminados en 0: martes 9 de diciembre

Documentos terminados en 1: miércoles 10 de diciembre

Documentos terminados en 2: jueves 11 de diciembre

Documentos terminados en 3: jueves 11 de diciembre

Documentos terminados en 4: viernes 12 de diciembre

Documentos terminados en 5: viernes 12 de diciembre

Documentos terminados en 6: lunes 15 de diciembre

Documentos terminados en 7: lunes 15 de diciembre

Documentos terminados en 8: martes 16 de diciembre

Documentos terminados en 9: martes 16 de diciembre

Los jubilados recibirán un aumento del 2,34% en sus haberes de diciembre, en línea con el índice de inflación de octubre.

Jubilaciones que superen el haber mínimo

Documentos terminados en 0 y 1: miércoles 17 de diciembre

Documentos terminados en 2 y 3: jueves 18 de diciembre

Documentos terminados en 4 y 5: viernes 19 de diciembre

Documentos terminados en 6 y 7: lunes 22 de diciembre

Documentos terminados en 8 y 9: martes 23 de diciembre

Pensiones No Contributivas

Documentos terminados en 0 y 1: martes 9 de diciembre

Documentos terminados en 2 y 3: miércoles 10 de diciembre

Documentos terminados en 4 y 5: jueves 11 de diciembre

Documentos terminados en 6 y 7: viernes 12 de diciembre

Documentos terminados en 8 y 9: viernes 12 de diciembre

¿Cuánto cobran los jubilados y pensionados

En diciembre, los jubilados y pensionados recibirán un aumento del 2,34% en sus haberes, los cuales vendrán acompañados de un bono de $ 70.000 y el aguinaldo:

Jubilación mínima : $ 581.319,39 ($ 340.879,59 + bono de $ 70.000 + aguinaldo)

PUAM : $ 479.055,51 ($ 272.703,67 + bono de $ 70.000 + aguinaldo)

PNC por invalidez o vejez : $ 427.923,57 ($ 238.615,71 + bono de $ 70.000 + aguinaldo)

PNC madre de siete hijos : $ 581.319,39 ($ 340.879,59 + bono de $ 70.000 + aguinaldo)

Jubilación máxima: $ 3.440.695,38 ($ 2.293.796,92 + aguinaldo)

El cronograma de pagos comienza este martes 9 de diciembre.

El aguinaldo representa el 50% de la mejor remuneración percibida en el último semestre. La fecha límite para el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC) es el jueves 18 de diciembre.

¿Cuándo cobran los titulares de la AUH y SUAF en diciembre?

Los haberes de los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) se debitarán según el siguiente cronograma:

Documentos terminados en 0: martes 9 de diciembre

Documentos terminados en 1: miércoles 10 de diciembre

Documentos terminados en 2: jueves 11 de diciembre

Documentos terminados en 3: viernes 12 de diciembre

Documentos terminados en 4: lunes 15 de diciembre

Documentos terminados en 5: martes 16 de diciembre

Documentos terminados en 6: miércoles 17 de diciembre

Documentos terminados en 7: jueves 18 de diciembre

Documentos terminados en 8: viernes 19 de diciembre

Documentos terminados en 9: lunes 22 de diciembre

Los titulares de las asignaciones familiares recibirán dos bonos extraordinarios en diciembre.

¿Cuánto se cobra por la AUH y SUAF en diciembre?

Los nuevos montos a cobrar son:

Asignación Universal por Hijo

AUH: $122.492

AUH con discapacidad: $398.853

Asignaciones Familiares por Hijo (SUAF):

IGF hasta $948.361: $61.252

IGF entre $948.361,01 y $1.390.864: $41.316

IGF entre $1.390.864,01 y $1.605.800: $24.990

IGF entre $1.605.800,01 y $5.022.048: $12.892

Ayuda Escolar Anual: $42.039

SUAF por hijo con discapacidad:

IGF hasta $948.361: $199.434

IGF entre $948.361,01 y $1.390.864: $141.086

IGF desde $1.390.864,01: $89.043

El monto de la Tarjeta Alimentar continúa sin cambios, mientras que el Complemento Leche registró un aumento en diciembre.

Además, quienes cobran AUH por hijos de hasta 17 años o por discapacidad acceden al cobro de la Tarjeta Alimentar:

1 hijo: $ 52.250

2 hijos: $ 81.936

3 o más hijos: $ 108.062

Además, las personas gestantes y titulares de la AUH con hijos de hasta 3 años, acceden al cobro del Complemento Leche, que en diciembre es de $ 46.198.