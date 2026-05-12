Salió publicado en dato de inflación de la ciudad Buenos Aires y mostró una fuerte baja con respecto al IPC de marzo de 2026. Esto anticipa también un retroceso en el IPC nacional. El jueves se conocerá el dato y el Mercado está esperando un IPC en torno al 2,4%. Se cortaría la racha alcista de la inflación iniciada en mayo de 2025. Otro clave de la semana es el Upgrade realizado por la calificadora de riesgo Fitch. Dicha mejora es una excelente noticia, ya que podría impulsar a otras calificadoras a mejorar la nota argentina y también a fondos de inversión a demandar deuda local. Mientras, Wall Street sigue operando en máximos y evidenciando rallys históricos en acciones tecnológicas. No te pierdas el ultimo Aftermarket con Maximiliano Tessio, analista financiero en el que debatimos la actualidad macro local e internacional y las oportunidades de inversión.