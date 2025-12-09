La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) inició el calendario de pagos de diciembre y confirmó un aumento del 2,34% en los haberes.

El incremento impactará no solo en jubilados y pensionados, sino también en los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), quienes además recibirán un bono extraordinario.

Requisitos para cobrar la AUH

La AUH es una ayuda económica destinada a familias en situación de vulnerabilidad para garantizar que los menores de 18 años accedan a derechos fundamentales, como salud y educación.

Esta asignación familiar está destinada a la madre, padre o titular a cargo del menor que sea:

Desocupado

Trabajador no registrado o sin aportes

Trabajador de casas particulares

Monotributista social

El adulto responsable debe ser argentino y residir en el país, o acreditar al menos dos años de residencia si es extranjero. En cuanto a los niños, deben ser menores de 18 años y solteros. Para aquellos con discapacidad, no existe límite de edad.

¿Quiénes serán dados de baja en diciembre?

El organismo previsional puede suspender o dar de baja la asignación familiar por distintos motivos:

Cambio en la situación laboral del adulto responsable: cuando el titular consigue un empleo formal y pasa a estar registrado en relación de dependencia o se inscribe como monotributista (excepto monotributo social y personal de casas particulares).

Superar el tope de ingresos del hogar (equivalente a dos salarios mínimos).

Incompatibilidades con otras ayudas o prestaciones de ANSES.

Falta de acreditación de residencia mínima (para personas extranjeras).

No presentar la Libreta de AUH.

Hijos que superan la edad límite o figuran en otro grupo familiar.

¿Cuánto se cobra por la AUH en diciembre?

Con el aumento del 2,34%, los haberes de los titulares de la AUH quedan así:

AUH : $ 122.492

AUH con discapacidad: $ 398.853

Quienes cobran AUH por hijos de hasta 17 años o por discapacidad acceden al cobro de la Tarjeta Alimentar:

1 hijo: $ 52.250

2 hijos: $ 81.936

3 o más hijos: $ 108.062

La ANSES anunció un aumento en un bono clave para la AUH.

Además, las personas gestantes y titulares de la AUH con hijos de hasta 3 años, acceden al cobro del Complemento Leche, que en diciembre es de $ 46.198.

¿Cuándo cobran los titulares de la AUH en diciembre?

Los haberes de los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) se debitarán de acuerdo el siguiente cronograma de pagos: