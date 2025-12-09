En esta noticia

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) inició el calendario de pagos de diciembre y confirmó un aumento del 2,34% en los haberes.

El incremento impactará no solo en jubilados y pensionados, sino también en los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), quienes además recibirán un bono extraordinario.

Requisitos para cobrar la AUH

La AUH es una ayuda económica destinada a familias en situación de vulnerabilidad para garantizar que los menores de 18 años accedan a derechos fundamentales, como salud y educación.

Esta asignación familiar está destinada a la madre, padre o titular a cargo del menor que sea:

  • Desocupado
  • Trabajador no registrado o sin aportes
  • Trabajador de casas particulares
  • Monotributista social

El adulto responsable debe ser argentino y residir en el país, o acreditar al menos dos años de residencia si es extranjero. En cuanto a los niños, deben ser menores de 18 años y solteros. Para aquellos con discapacidad, no existe límite de edad.

¿Quiénes serán dados de baja en diciembre?

El organismo previsional puede suspender o dar de baja la asignación familiar por distintos motivos:

  • Cambio en la situación laboral del adulto responsable: cuando el titular consigue un empleo formal y pasa a estar registrado en relación de dependencia o se inscribe como monotributista (excepto monotributo social y personal de casas particulares).
  • Superar el tope de ingresos del hogar (equivalente a dos salarios mínimos).
  • Incompatibilidades con otras ayudas o prestaciones de ANSES.
  • Falta de acreditación de residencia mínima (para personas extranjeras).
  • No presentar la Libreta de AUH.
  • Hijos que superan la edad límite o figuran en otro grupo familiar.

¿Cuánto se cobra por la AUH en diciembre?

Con el aumento del 2,34%, los haberes de los titulares de la AUH quedan así:

  • AUH: $ 122.492
  • AUH con discapacidad: $ 398.853

Quienes cobran AUH por hijos de hasta 17 años o por discapacidad acceden al cobro de la Tarjeta Alimentar:

  • 1 hijo: $ 52.250
  • 2 hijos: $ 81.936
  • 3 o más hijos: $ 108.062
La ANSES anunció un aumento en un bono clave para la AUH.
La ANSES anunció un aumento en un bono clave para la AUH.

Además, las personas gestantes y titulares de la AUH con hijos de hasta 3 años, acceden al cobro del Complemento Leche, que en diciembre es de $ 46.198.

¿Cuándo cobran los titulares de la AUH en diciembre?

Los haberes de los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) se debitarán de acuerdo el siguiente cronograma de pagos:

  • Documentos terminados en 0: martes 9 de diciembre
  • Documentos terminados en 1: miércoles 10 de diciembre
  • Documentos terminados en 2: jueves 11 de diciembre
  • Documentos terminados en 3: viernes 12 de diciembre
  • Documentos terminados en 4: lunes 15 de diciembre
  • Documentos terminados en 5: martes 16 de diciembre
  • Documentos terminados en 6: miércoles 17 de diciembre
  • Documentos terminados en 7: jueves 18 de diciembre
  • Documentos terminados en 8: viernes 19 de diciembre
  • Documentos terminados en 9: lunes 22 de diciembre