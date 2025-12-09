En esta noticia
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) inició el calendario de pagos de diciembre y confirmó un aumento del 2,34% en los haberes.
El incremento impactará no solo en jubilados y pensionados, sino también en los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), quienes además recibirán un bono extraordinario.
Requisitos para cobrar la AUH
La AUH es una ayuda económica destinada a familias en situación de vulnerabilidad para garantizar que los menores de 18 años accedan a derechos fundamentales, como salud y educación.
Esta asignación familiar está destinada a la madre, padre o titular a cargo del menor que sea:
- Desocupado
- Trabajador no registrado o sin aportes
- Trabajador de casas particulares
- Monotributista social
El adulto responsable debe ser argentino y residir en el país, o acreditar al menos dos años de residencia si es extranjero. En cuanto a los niños, deben ser menores de 18 años y solteros. Para aquellos con discapacidad, no existe límite de edad.
¿Quiénes serán dados de baja en diciembre?
El organismo previsional puede suspender o dar de baja la asignación familiar por distintos motivos:
- Cambio en la situación laboral del adulto responsable: cuando el titular consigue un empleo formal y pasa a estar registrado en relación de dependencia o se inscribe como monotributista (excepto monotributo social y personal de casas particulares).
- Superar el tope de ingresos del hogar (equivalente a dos salarios mínimos).
- Incompatibilidades con otras ayudas o prestaciones de ANSES.
- Falta de acreditación de residencia mínima (para personas extranjeras).
- No presentar la Libreta de AUH.
- Hijos que superan la edad límite o figuran en otro grupo familiar.
¿Cuánto se cobra por la AUH en diciembre?
Con el aumento del 2,34%, los haberes de los titulares de la AUH quedan así:
- AUH: $ 122.492
- AUH con discapacidad: $ 398.853
Quienes cobran AUH por hijos de hasta 17 años o por discapacidad acceden al cobro de la Tarjeta Alimentar:
- 1 hijo: $ 52.250
- 2 hijos: $ 81.936
- 3 o más hijos: $ 108.062
Además, las personas gestantes y titulares de la AUH con hijos de hasta 3 años, acceden al cobro del Complemento Leche, que en diciembre es de $ 46.198.
¿Cuándo cobran los titulares de la AUH en diciembre?
Los haberes de los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) se debitarán de acuerdo el siguiente cronograma de pagos:
- Documentos terminados en 0: martes 9 de diciembre
- Documentos terminados en 1: miércoles 10 de diciembre
- Documentos terminados en 2: jueves 11 de diciembre
- Documentos terminados en 3: viernes 12 de diciembre
- Documentos terminados en 4: lunes 15 de diciembre
- Documentos terminados en 5: martes 16 de diciembre
- Documentos terminados en 6: miércoles 17 de diciembre
- Documentos terminados en 7: jueves 18 de diciembre
- Documentos terminados en 8: viernes 19 de diciembre
- Documentos terminados en 9: lunes 22 de diciembre