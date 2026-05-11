El presidente Javier Milei anunció que enviará al Congreso un proyecto para crear un “super RIGI”, que tendrá beneficios superiores a los que tiene el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y se aplicará a sectores que “nunca han existido en Argentina”. “Se podrán crear nuevas empresas que satisfagan las necesidades productivas de los nuevos sectores dinámicos de la economía al tiempo que multiplicará la cantidad de empleos”, dijo el presidente en redes sociales. Escuchá el capítulo completo