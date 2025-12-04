Los jubilados ya reciben su liquidación de octubre y conocieron el ajuste de noviembre.

Para aquellos jubilados que estén esperando el bono de $ 70.000 en diciembre de 2025, lamentablemente, no todos los titulares recibirán el beneficio. Justamente, desde la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que habrá quienes no lo perciban.

Este plus forma parte de un esfuerzo por paliar la pérdida de poder adquisitivo de los sectores más vulnerables, pero no es universal. Según el Decreto 367/2025, se mantiene vigente, aunque con criterios de elegibilidad estrictos.

¿Qué jubilados no cobrarán el bono de $ 70.000?

El Gobierno ha establecido topes claros para evitar que el bono beneficie a jubilados que tienen ingresos superiores. Si tu jubilación supera cierto monto, no recibirás el bono de $70.000 en diciembre 2025:

Excluidos por completo : jubilados y pensionados con haberes superiores a $ 410.879,59. Estos beneficiarios no acceden al extra.

Pago proporcional : quienes cobren un haber mayor a $ 340.879,59 y menor al tope máximo, $ 410.879,59, recibirán una retribución proporcional hasta llegar a ese límite.

Quienes sí cobran el 100%: jubilados y pensionados del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino) con haber mínimo, beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) y titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) que cobran la mínima.

Calendario 2025: cuándo cobrarán los jubilados en diciembre

ANSES confirmó cuándo cobrarán los jubilados y pensionados en diciembre de 2025:

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1 10 de diciembre

DNI terminados en 2: 11 de diciembre

DNI terminados en 3: 11 de diciembre

DNI terminados en 4: 12 de diciembre

DNI terminados en 5: 12 de diciembre

DNI terminados en 6: 15 de diciembre

DNI terminados en 7: 15 de diciembre

DNI terminados en 8: 16 de diciembre

DNI terminados en 9: 16 de diciembre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo