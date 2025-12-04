ANSES paga montos y beneficios diferentes para AUH y SUAF.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pagará un adicional compatible con la Asignación Universal por Hijo (AUH), que vio en diciembre un aumento del 2,3% con base en el vigente régimen de Movilidad y que se aplicará también a este extra destinado a un grupo específico de familias.

Este bono especial se trata de un beneficio que absorbe los mismos incrementos que los haberes de todas las prestaciones sociales y su monto equivale al monto mínimo que cobra cada prestatario mensualmente .

¿Cuál es el extra de $ 340.000 que cobra AUH ANSES en diciembre?

ANSES liquidará este beneficio económico de $ 340.880 a las familias beneficiarias alcanzadas por el régimen de reparación económica para las niñas, niños y adolescentes (RENNYA) creado a partir de la Ley Brisa.

Esta iniciativa se encuentra destinada a los hijos cuyos progenitores o tutores fueron víctimas de femicidios, travesticidios, transfemicidios o violencia intrafamiliar.

La prestación se liquida a los menores de 21 años, a excepción de los jóvenes con alguna discapacidad

El haber será el equivalente al monto de la jubilación mínima. Conforme el nuevo régimen de Movilidad, basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la suba será del 2,3% para diciembre.

Las titulares de la AUH podrán cobrar un extra de $ 340.000 correspondiente al RENNYA.

¿Cuáles son los requisitos para cobrar el beneficio compatible con la AUH ANSES?

El Ministerio de Justicia fija 3 condiciones básicas para acceder al Rennya:

Ser menor de 21 años y que la madre, padre o progenitor afín haya fallecido a causa de violencia de género o intrafamiliar;

de género o intrafamiliar; Ser argentinos o residentes con 2 años de permanencia continua,

Tener una discapacidad que habilite la reparación económica sin límite de edad.

Por otro lado, los aspirantes deberán cumplir con alguna de estas condiciones para garantizar el acceso:

En el caso de que el progenitor haya sido procesado o condenado , se necesita que el auto de procesamiento como la sentencia estén firmes;

, se necesita que el auto de procesamiento como la sentencia estén firmes; En el caso de que se suspenda el expediente por causa de muerte se necesita que la autoridad judicial declare el fin de la acción por esa razón,

En caso de fallecimiento por violencia intrafamiliar o de género se necesita que la autoridad judicial competente lo determine.

¿Cómo solicitar el Rennya para AUH y SUAF?

El trámite deberá realizarse a través de la plataforma Trámites a Distancia en el siguiente link. Cuando se dé por iniciado el proceso, ya se podrá realizar un seguimiento de los avances hasta su aprobación o revocación.

Para conocer más información, se recomienda llamar a la línea 102 o una alternativa digital es enviar correo electrónico con tu consulta a infanciasygeneros@anses.gov.ar .

Este beneficio es compatible con la AUH y todas las prestaciones del SUAF.

El RENNYA está destinado a niños cuyos padres fueron víctimas de crímenes de odio.

¿Cuándo cobro el extra de $ 340.000 de ANSES?

Debido al fin de semana largo por el Día de la Virgen, ANSES decidió atrasar el cobro para todas las categorías, empezando con el DNI terminado en 0. De esta forma, este grupo recibirá su pago el martes 9 y luego vendrán los demás.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Universal por Embarazo

Al igual que en meses anteriores, se espera que el calendario de la AUH y la AUE repita el esquema de los jubilados y pensionados en las siguientes fechas: