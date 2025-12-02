En esta noticia
De cara al calendario de pagos de diciembre, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pagará un bono superior a $ 575.000 para diciembre a un grupo de beneficiarios si cumplen con una serie de requisitos.
El organismo previsional definió los incrementos del último mes del año, en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
El aumento será del 2,3% para las jubilaciones, pensiones y demás prestaciones sociales. Asimismo, un grupo de beneficiarios de la AUH recibirá además un refuerzo adicional.
ANSES pagará un bono superior a $ 575.000 por única vez en diciembre: a quiénes beneficia
Para poder cobrar más de medio millón de pesos de ANSES, los beneficiarios deben acumular las siguientes prestaciones:
- Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $ 398.853
- Tarjeta Alimentar para familias con 1 hijo: $ 52.250
- Complemento leche: $ 46.199
- Volver al Trabajo: $ 78.000
De esta forma, los beneficiarios de ANSES que reciban estas cuatros asignaciones familiares cobrarán en diciembre un total de $ 575.302.
El Complemento leche es una prestación no contributiva que forma parte del Plan de los 1000 Días, una política pública nacional que promueve el cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia.
Volver al Trabajo, también conocido como exPotenciar Trabajo, apunta a quienes tienen posibilidades de capacitarse o integrarse nuevamente al mercado laboral.
Cuánto pagará ANSES la AUH en diciembre
Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE) de la ANSES recibirán en el mes de diciembre un aumento del 2,3%, en línea con la inflación de octubre.
De esta forma, el próximo mes los titulares de las asistencias sociales de ANSES cobrarán los siguientes montos:
|Prestación
|Valor bruto total estimado
|Monto neto a cobrar (80%)
|Asignación Universal por Hijo (AUH)
|$ 122.471,72
|$ 97.974
|Asignación por Embarazo (AUE)
|$ 122.471,72
|$ 97.974
|AUH con Discapacidad
|$ 398.775,21
|$ 318.957,60
Los titulares de AUH no solo recibirán la prestación por cada hijo, sino que también se entregará la Tarjeta Alimentar.
Esta prestación social busca que muchas familias en situación de vulnerabilidad social alcancen la canasta básica alimentaria. Estos serán los montos en diciembre:
- Familias con un hijo: $ 52.250
- Familias con dos hijos: $ 81.936
- Familias con tres o más hijos: $ 108.062
Cabe aclarar que este programa, a diferencia de otros beneficios, no cuenta con actualizaciones mensuales o incrementos vinculados a la inflación, por lo que el monto se mantendrá sin cambios el próximo mes.
Calendario de pagos AUH diciembre 2025
Los titulares de la AUH y la AUE de ANSES cobrarán en diciembre de 2025 en las siguientes fechas, según la terminación del DNI:
- DNI terminados en 0: martes 9 de diciembre
- DNI terminados en 1: miércoles 10 de diciembre
- DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de diciembre
- DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de diciembre
- DNI terminados en 6 y 7: lunes 15 de diciembre
- DNI terminados en 8 y 9: martes 16 de diciembre