De cara al calendario de pagos de diciembre, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pagará un bono superior a $ 575.000 para diciembre a un grupo de beneficiarios si cumplen con una serie de requisitos .

El organismo previsional definió los incrementos del último mes del año, en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

El aumento será del 2,3% para las jubilaciones, pensiones y demás prestaciones sociales. Asimismo, un grupo de beneficiarios de la AUH recibirá además un refuerzo adicional.

ANSES pagará un bono superior a $ 575.000 por única vez en diciembre: a quiénes beneficia

Para poder cobrar más de medio millón de pesos de ANSES, los beneficiarios deben acumular las siguientes prestaciones:

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $ 398.853

Tarjeta Alimentar para familias con 1 hijo: $ 52.250

Complemento leche: $ 46.199

Volver al Trabajo: $ 78.000

De esta forma, los beneficiarios de ANSES que reciban estas cuatros asignaciones familiares cobrarán en diciembre un total de $ 575.302.

El Complemento leche es una prestación no contributiva que forma parte del Plan de los 1000 Días, una política pública nacional que promueve el cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia.

Volver al Trabajo, también conocido como exPotenciar Trabajo, apunta a quienes tienen posibilidades de capacitarse o integrarse nuevamente al mercado laboral.

Cuánto pagará ANSES la AUH en diciembre

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE) de la ANSES recibirán en el mes de diciembre un aumento del 2,3%, en línea con la inflación de octubre.

De esta forma, el próximo mes los titulares de las asistencias sociales de ANSES cobrarán los siguientes montos:

Prestación Valor bruto total estimado Monto neto a cobrar (80%) Asignación Universal por Hijo (AUH) $ 122.471,72 $ 97.974 Asignación por Embarazo (AUE) $ 122.471,72 $ 97.974 AUH con Discapacidad $ 398.775,21 $ 318.957,60

Los titulares de AUH no solo recibirán la prestación por cada hijo, sino que también se entregará la Tarjeta Alimentar.

Esta prestación social busca que muchas familias en situación de vulnerabilidad social alcancen la canasta básica alimentaria. Estos serán los montos en diciembre:

Familias con un hijo: $ 52.250

Familias con dos hijos: $ 81.936

Familias con tres o más hijos: $ 108.062

Cabe aclarar que este programa, a diferencia de otros beneficios, no cuenta con actualizaciones mensuales o incrementos vinculados a la inflación, por lo que el monto se mantendrá sin cambios el próximo mes.

ANSES confirmó un nuevo incremento para jubilaciones, pensiones y las Asignaciones Familiares (SUAF) y la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Calendario de pagos AUH diciembre 2025

Los titulares de la AUH y la AUE de ANSES cobrarán en diciembre de 2025 en las siguientes fechas, según la terminación del DNI: