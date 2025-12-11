A partir de un informe oficial del Banco Central, ya se puede estimar cuánto cuánto cobrarán jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en enero 2025 según las proyecciones de las principales consultoras económicas.

Este ajuste se sumará al pago del bono extraordinario, tras el cobro de la segunda cuota del aguinaldo de diciembre, que impactará en el ingreso total de millones de adultos mayores.

¿De cuánto será el aumento para jubilados de enero?

Segun el relevamiento de expectativas de mercado (REM) del Banco Central que proyecta la inflación mensualmente, la suba será del 2,34% con base en el IPC de noviembre. Sin embargo, el adicional sigue congelado, lo que reduce el incremento real al 1,93%.

Categoría Monto base Total con bono Jubilación mínima $348.719,84 $418.719,84 Jubilación máxima $2.346.554,26 $2.346.554,26 PNC – Discapacidad o vejez $244.103,87 $314.103,87 PNC – Madres de siete hijos $348.719,84 $418.719,84 PUAM $278.976,88 $348.976,88

Claves para los beneficiarios

El aumento rige desde diciembre y se calcula por IPC.

$ 70.000 solo aplica a la mínima y PNC. El bono desolo aplica a la mínima y PNC.

El aguinaldo corresponde a todos los jubilados y pensionados.

PUAM y PNC también reciben el extra.

ANSES: ¿cuándo cobran los jubilados en enero 2026?

Según la resolución de ANSES, como es habitual, el pago de las jubilaciones y pensiones dependerá del último dígito del DNI de cada titular:

Pensiones no contributivas

Documentos finalizados en 0 y 1, a partir del día 9 de enero de 2026.

Documentos finalizados en 2 y 3, a partir del día 12 de enero de 2026.

Documentos finalizados en 4 y 5, a partir del día 13 de enero de 2026.

Documentos finalizados en 6 y 7, a partir del día 14 de enero de 2026.

Documentos finalizados en 8 y 9, a partir del día 15 de enero de 2026.

Jubilados que cobran la mínima

Documentos finalizados en 1: a partir del día 12 de enero de 2026.

Documentos finalizados en 2: a partir del día 13 de enero de 2026.

Documentos finalizados en 3: a partir del día 14 de enero de 2026.

Documentos finalizados en 4: a partir del día 15 de enero de 2026.

Documentos finalizados en 5: a partir del día 16 de enero de 2026.

Documentos finalizados en 6: a partir del día 19 de enero de 2026.

Documentos finalizados en 7: a partir del día 20 de enero de 2026.

Documentos finalizados en 8: a partir del día 21 de enero de 2026.

Documentos finalizados en 9: a partir del día 22 de enero de 2026.

Jubilados que cobran más de la mínima