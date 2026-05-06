La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), en conjunto con el Instituto de Previsión Social (IPS) y los municipios, arrancó un operativo destinado a facilitar exenciones impositivas a jubilados y pensionados que registran deudas en el Impuesto Inmobiliario. La medida surge tras detectar que existen alrededor de 17.000 personas con beneficios previsionales que acumulan $ 798 millones en deudas en el tributo inmobiliario y que podrían acceder a exenciones. Con el objetivo de brindar la información de manera directa a los jubilados, el organismo impulsará operativos casa por casa y jornadas especiales de atención para gestionar de forma simple la exención. Por otro lado, ARBA solicitará formalmente a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) una nómina de jubilados y pensionados con domicilio en la provincia de Buenos Aires, para analizar su situación fiscal e identificar a quiénes podrían acceder a la exención y probablemente lo desconozcan. El esquema impulsado por ARBA contempla a contribuyentes que cumplan los siguientes requisitos: En ese sentido, el director de ARBA, Cristian Girard, explicó: “Estamos trabajando para simplificar trámites y garantizar que quienes tienen derecho a una exención puedan acceder sin obstáculos. Es fundamental acompañar a un sector que históricamente ha demostrado un alto compromiso con el cumplimiento tributario”. El beneficio no es automático, sino que requiere una validación de datos. Según la normativa vigente, la exención alcanza a: Antes de iniciar la gestión digital, es necesario contar con: El proceso se inicia de manera online, pero requiere un cierre presencial para validar la documentación original.