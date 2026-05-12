Luego de que se suscitara la polémica por el recorte en el presupuesto de educación y salud horas antes de la cuarta Marcha Federal Universitaria, el Ministerio de Economía explicó que los recortes responden al criterio de la baja del 20% en los gastos de capital y del 2% en los gastos corrientes. La medida había sido pedida por el jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni. Según explicaron desde el Palacio de Hacienda, los recortes en el presupuesto “no representan una desinversión en sectores como la educación y la salud pública”. El ministerio conducido por Luis Caputo explicó que las medidas buscan “garantizar la eficiencia del Estado, priorizando el financiamiento directo a las instituciones y la mejora en los procesos de gestión, sin afectar el funcionamiento educativo, la investigación científica ni la cobertura sanitaria esencial". Luego de que se conociera el recorte en $ 5000 millones a las obras de infraestructura de universidades nacionales, Economía subrayó que no hubo recortes en la Subsecretaría de Política Universitaria, “responsable del financiamiento a las Universidades Nacionales”. En este sentido, sostienen que el estado del crédito del programa 26 de la Secretaría de Educación, en el cual están incluidos los gastos vinculados a las universidades, “no registra modificaciones relacionadas con la medida publicada el lunes”. En este sentido, explicaron que la reducción del presupuesto en obras públicas forma parte, junto con otras transferencias a universidades, “de la baja del 20% en gasto de capital que corresponde al programa 72 de la Subjurisdicción Infraestructura del Ministerio de Economía, y no tiene que ver con el presupuesto universitario". Los recortes aplicados el lunes forman parte del programa de Fortalecimiento de la Infraestructura Social, del Cuidado y Sanitaria en su división de Infraestructura para el Conocimiento, donde trece universidades vieron recortes en sus fondos para infraestructura. En lo que respecta a los recortes en Salud, explicaron que las reducciones responden al “proceso de mejora en la gestión de compras y administración en general de las diferentes áreas que la componen”. “En este sentido, se ha registrado una importante reducción en los valores de adquisición de medicamentos de alto costo desde el año 2025, lo que permitió hacer economías sustantivas en ese aspecto”, explicaron desde Hacienda. Los recortes en la cartera de Mario Lugones se distribuyeron en áreas como Apoyo al Desarrollo de la Atención Médica, Prevención y Control de Enfermedades Transmisible e Inmunoprevenibles, Respuesta al VIH, Infecciones de Transmisión Sexual, Hepatitis Virales, Tuberculosis y Lepra, Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable, Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica, Prevención y Control de Enfermedades Endémicas, fortalecimiento de sistemas provinciales, entre otros. Una aclaración diferenciada generó el recorte en el programa 65, de Investigación, Prevención, Detección Temprana y Tratamiento del Cáncer. “La baja responde a transferencias a personas, dejando el resto del presupuesto que se destina a la investigación sin modificación”, explicaron desde el Ministerio de Economía. El recorte total ascendió a $ 2,5 billones, en medio de la espera para que el directorio del FMI apruebe la segunda revisión del programa por el que debería enviar el equivalente a u$s 1000 millones.