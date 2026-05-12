La idea de que no se puede cobrar más de una jubilación en Argentina está bastante extendida, pero cuando se observa el funcionamiento real del sistema previsional se advierte que no existe una prohibición general en ese sentido. La posibilidad de percibir al mismo tiempo una jubilación del sistema nacional administrado por ANSES y otra proveniente de una caja profesional surge de la propia estructura del sistema previsional argentino y de la coexistencia de sistemas que son jurídicamente autónomos. Pero veámoslo en detalle. Las cajas profesionales (abogados, médicos, ingenieros, escribanos, contadores, entre otras) constituyen regímenes previsionales propios, creados por leyes provinciales o normas especiales. Su característica central es la autonomía ya que administran sus propios fondos, fijan sus requisitos y establecen sus condiciones de acceso a los beneficios. En muchos casos, la afiliación a estas cajas es obligatoria para el ejercicio profesional, incluso cuando la persona también trabaja en relación de dependencia y aporta al sistema nacional. A diferencia del sistema nacional administrado por ANSES, donde los aportes se calculan como un porcentaje del salario o del ingreso declarado (en el caso de trabajadores en relación de dependencia o autónomos), las cajas profesionales funcionan como regímenes previsionales autónomos, con esquemas de financiamiento propios definidos por cada ley provincial o normativa específica. En términos generales, su financiamiento suele apoyarse en tres mecanismos, que pueden variar según la profesión y la jurisdicción. Cada caja establece una contribución periódica obligatoria para sus afiliados. Este aporte puede consistir en: Su finalidad es garantizar el financiamiento del régimen previsional y la sustentabilidad del sistema solidario. En algunas cajas, además del aporte fijo, existen contribuciones asociadas a la actividad profesional concreta. Estos mecanismos no son universales, pero pueden incluir, según el caso: Este tipo de aportes depende estrictamente de la normativa de cada caja profesional y no está presente en todos los regímenes. Al finalizar determinados períodos, algunas cajas pueden establecer ajustes o regularizaciones cuando los aportes mínimos no resultan suficientes para cubrir la cobertura previsional prevista. Estos mecanismos varían ampliamente según el sistema y no responden a un modelo único de capitalización individual. La clave de la doble percepción reside en la naturaleza de los entes otorgantes. Mientras el ANSES gestiona el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) bajo órbita federal, las Cajas de Previsión y Seguridad Social para Profesionales son creadas por leyes provinciales. Estas últimas se amparan en el artículo 125 de la Constitución Nacional, que faculta a las provincias a conservar organismos propios de seguridad social. Al tratarse de entidades con autonomía económica y financiera, no se rigen por la prohibición de acumulación que aplica dentro de un mismo régimen. En términos prácticos: no es posible cobrar dos jubilaciones de ANSES, pero sí es factible percibir una de ANSES y otra de una Caja Profesional provincial. Se utiliza cuando un trabajador no alcanza los años de aportes necesarios en un solo régimen. En este caso, se “trasladan” los años de una caja a otra para obtener un beneficio único. Aquí, no hay doble jubilación. Ocurre cuando el trabajador acredita, por derecho propio, el cumplimiento de los requisitos de edad y años de servicios en dos regímenes diferentes de forma independiente. Si bien la regla general en Argentina (Ley 24.241, Art. 168) establece el principio de “prestación única”, las Cajas Profesionales provinciales están excluidas de este rigor si el profesional decide no invocar la reciprocidad para sumar esos años a ANSES. Si se reúnen los requisitos en cada sistema por separado, se tramitan ambos beneficios. El médico que aportó 30 años a su Caja Profesional provincial por su consultorio y, simultáneamente, otros 30 años como empleado en un hospital (aportes a ANSES). Es la situación más frecuente entre profesionales que se desempeñan en relación de dependencia y, paralelamente, mantienen su matrícula activa con ejercicio liberal, cumpliendo mensualmente con ambas obligaciones previsionales. Percibir un doble haber previsional implica desafíos administrativos y fiscales que el beneficiario debe tener en cuenta. Al sumarse ambos haberes, la base imponible aumenta significativamente. Es obligatorio realizar la unificación de ingresos a través del sistema SIRADIG para que uno de los organismos actúe como agente de retención y evitar deudas con el fisco. Por norma general, el jubilado de ANSES es derivado a PAMI. Sin embargo, las Cajas Profesionales suelen ofrecer convenios con prepagas u obras sociales propias. Es clave gestionar la continuidad de la cobertura médica para evitar duplicidad de aportes sin beneficios adicionales. Mientras que ANSES permite jubilarse y continuar trabajando en relación de dependencia (con los aportes correspondientes), la mayoría de las Cajas Profesionales exigen la cancelación de la matrícula para habilitar el cobro del haber. Esto implica que el profesional debe cesar su firma y ejercicio liberal de forma oficial.