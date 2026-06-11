Las empresas que tengan trabajadores no registrados o deficientemente registrados podrán acceder a importantes beneficios para regularizar su situación laboral y previsional a través del Régimen de Promoción del Empleo Registrado (PER), reglamentado por el Decreto 409/2026.

La iniciativa permite obtener condonaciones de hasta el 90% sobre deudas vinculadas a aportes y contribuciones de la seguridad social, además de otros beneficios como la baja del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) y la extinción de la acción penal tributaria en determinados casos.

Sin embargo, para que los empleadores puedan comenzar a adherirse, todavía resta que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) publique el procedimiento operativo correspondiente.

Qué es el PER

El Régimen de Promoción del Empleo Registrado (PER) fue creado por el Título XXII de la Ley de Modernización Laboral N° 27.802 y reglamentado por el Decreto 409/2026.

Su objetivo es promover la formalización del empleo mediante la regularización voluntaria de trabajadores no registrados o registrados de manera deficiente.

A cambio, los empleadores pueden acceder a una reducción significativa de las deudas generadas por la falta de registración laboral.

Qué trabajadores pueden regularizarse

El régimen contempla dos situaciones.

Trabajadores no registrados

Son aquellos que nunca fueron declarados ante los organismos de la seguridad social y respecto de los cuales el empleador no efectuó los aportes y contribuciones correspondientes.

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Trabajadores deficientemente registrados

Incluye a los trabajadores que fueron declarados formalmente, pero con datos incorrectos.

Los casos más frecuentes son:

Salarios informados por debajo de los efectivamente abonados.

Fechas de ingreso declaradas con posterioridad a las reales.

Cuánto se puede condonar la deuda

La condonación varía según el tamaño del empleador.

Tipo de empleador Porcentaje de condonación Micro y pequeñas empresas 90% Entidades sin fines de lucro 90% Medianas empresas tramo 1 y 2 80% Grandes empresas 70%

Esto significa que una micro o pequeña empresa deberá cancelar únicamente el 10% de la deuda alcanzada por el régimen, mientras que una gran empresa deberá abonar el 30%.

Qué deudas entran en el beneficio

La regularización alcanza a obligaciones de la seguridad social vencidas hasta la fecha de adhesión al régimen. Entre ellas se encuentran:

Aportes jubilatorios.

Aportes al PAMI.

Aportes al Régimen Nacional de Obras Sociales.

Aportes al Fondo Nacional de Empleo.

Aportes al Régimen de Asignaciones Familiares.

Contribuciones patronales.

Intereses y accesorios derivados de la falta de pago.

Conceptos con condonación total

Además, el decreto establece una condonación del 100% para las obligaciones vinculadas con:

Sistema Nacional del Seguro de Salud.

Régimen de Riesgos del Trabajo.

Seguro Colectivo de Vida Obligatorio.

Qué beneficios adicionales otorga el régimen

Además de la reducción de la deuda, el PER contempla otros incentivos para quienes regularicen su situación.

Baja automática del REPSAL

Los empleadores que adhieran al régimen serán excluidos automáticamente del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales respecto de las infracciones cometidas o constatadas hasta el 6 de marzo de 2026.

La permanencia en ese registro puede impedir el acceso a contrataciones con el Estado, beneficios fiscales y determinadas líneas de financiamiento.

Extinción de la acción penal tributaria

La adhesión al régimen también puede extinguir la acción penal vinculada con delitos tributarios relacionados con las obligaciones regularizadas, siempre que no exista una sentencia firme.

Asimismo, si las obligaciones son canceladas antes de que ARCA presente una denuncia penal, el organismo queda dispensado de formularla .

Cuánto podría ahorrar una empresa

Tomando como ejemplo una pyme con una deuda de $ 2.000.000 originada por trabajadores no registrados, la aplicación de la condonación máxima prevista por el régimen implicaría:

Concepto Monto Deuda total $ 2.000.000 Condonación (90%) $ 1.800.000 Saldo a pagar $ 200.000

En caso de que el empleador opte por cancelar el saldo al contado y reúna las condiciones previstas por la reglamentación, el monto final podría reducirse aún más.

Plan de pagos y beneficio para quienes cancelen al contado

El decreto prevé la posibilidad de financiar el saldo no condonado mediante planes de facilidades de pago que serán administrados por ARCA.

Además, establece una reducción adicional del 50% sobre el capital e intereses que no hayan sido condonados para quienes opten por cancelar la deuda al contado, en las condiciones que determine la reglamentación operativa.

Condonación de deudas: quiénes podrán adherirse

El régimen está destinado a empleadores del sector privado, entre ellos:

Microempresas y pequeñas empresas.

Medianas empresas.

Grandes empresas.

Entidades sin fines de lucro.

Personas humanas con empleados.

Monotributistas que tengan personal contratado.

No alcanza a organismos ni empleadores del sector público.

Cómo acceder al beneficio

Por el momento, el Decreto 409/2026 reglamentó los lineamientos generales del régimen, pero aún resta que ARCA publique el procedimiento de adhesión, las condiciones operativas y los mecanismos para regularizar las relaciones laborales alcanzadas.

Una vez dictada esa reglamentación complementaria, los empleadores podrán iniciar el trámite para acceder a las condonaciones y demás beneficios previstos por el PER.