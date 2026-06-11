Las empresas que tengan trabajadores no registrados o deficientemente registrados podrán acceder a importantes beneficios para regularizar su situación laboral y previsional a través del Régimen de Promoción del Empleo Registrado (PER), reglamentado por el Decreto 409/2026. La iniciativa permite obtener condonaciones de hasta el 90% sobre deudas vinculadas a aportes y contribuciones de la seguridad social, además de otros beneficios como la baja del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) y la extinción de la acción penal tributaria en determinados casos. Sin embargo, para que los empleadores puedan comenzar a adherirse, todavía resta que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) publique el procedimiento operativo correspondiente. El Régimen de Promoción del Empleo Registrado (PER) fue creado por el Título XXII de la Ley de Modernización Laboral N° 27.802 y reglamentado por el Decreto 409/2026. Su objetivo es promover la formalización del empleo mediante la regularización voluntaria de trabajadores no registrados o registrados de manera deficiente. A cambio, los empleadores pueden acceder a una reducción significativa de las deudas generadas por la falta de registración laboral. El régimen contempla dos situaciones. Son aquellos que nunca fueron declarados ante los organismos de la seguridad social y respecto de los cuales el empleador no efectuó los aportes y contribuciones correspondientes. Incluye a los trabajadores que fueron declarados formalmente, pero con datos incorrectos. Los casos más frecuentes son: La condonación varía según el tamaño del empleador. Esto significa que una micro o pequeña empresa deberá cancelar únicamente el 10% de la deuda alcanzada por el régimen, mientras que una gran empresa deberá abonar el 30%. La regularización alcanza a obligaciones de la seguridad social vencidas hasta la fecha de adhesión al régimen. Entre ellas se encuentran: Además, el decreto establece una condonación del 100% para las obligaciones vinculadas con: Además de la reducción de la deuda, el PER contempla otros incentivos para quienes regularicen su situación. Los empleadores que adhieran al régimen serán excluidos automáticamente del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales respecto de las infracciones cometidas o constatadas hasta el 6 de marzo de 2026. La permanencia en ese registro puede impedir el acceso a contrataciones con el Estado, beneficios fiscales y determinadas líneas de financiamiento. La adhesión al régimen también puede extinguir la acción penal vinculada con delitos tributarios relacionados con las obligaciones regularizadas, siempre que no exista una sentencia firme. Asimismo, si las obligaciones son canceladas antes de que ARCA presente una denuncia penal, el organismo queda dispensado de formularla. Tomando como ejemplo una pyme con una deuda de $ 2.000.000 originada por trabajadores no registrados, la aplicación de la condonación máxima prevista por el régimen implicaría: En caso de que el empleador opte por cancelar el saldo al contado y reúna las condiciones previstas por la reglamentación, el monto final podría reducirse aún más. El decreto prevé la posibilidad de financiar el saldo no condonado mediante planes de facilidades de pago que serán administrados por ARCA. Además, establece una reducción adicional del 50% sobre el capital e intereses que no hayan sido condonados para quienes opten por cancelar la deuda al contado, en las condiciones que determine la reglamentación operativa. El régimen está destinado a empleadores del sector privado, entre ellos: No alcanza a organismos ni empleadores del sector público. Por el momento, el Decreto 409/2026 reglamentó los lineamientos generales del régimen, pero aún resta que ARCA publique el procedimiento de adhesión, las condiciones operativas y los mecanismos para regularizar las relaciones laborales alcanzadas. Una vez dictada esa reglamentación complementaria, los empleadores podrán iniciar el trámite para acceder a las condonaciones y demás beneficios previstos por el PER.