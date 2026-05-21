Tener deudas con las tarjetas de crédito o con los bancos es una situación que puede transformarse rápidamente en una carga para cualquier persona. Cuando los saldos impagos se acumulan y los días de atraso se convierten en meses, el problema deja de ser una simple distracción financiera para convertirse en un obstáculo real que frena proyectos.

Frente a este escenario, existe una herramienta oficial y gratuita que permite conocer el estado real de tu situación financiera. Se trata del registro de deudores del Banco Central de la República Argentina ( BCRA ). Este sistema funciona como un espejo que refleja el comportamiento de pago de los ciudadanos frente a las entidades financieras autorizadas del país.

¿Cómo funciona el registro de deudores del Banco Central?

Esta base de datos pública y unificada incluye el historial crediticio de cualquier persona o empresa que haya tomado un préstamo, financiado un saldo con tarjeta de crédito o utilizado un descubierto bancario.

La información se organiza mediante una escala de situación que va del 1 al 6 , donde el primero representa un cumplimiento normal y los números superiores indican diferentes niveles de riesgo y retrasos en los pagos que configuran las deudas más complejas.

Los niveles de deuda de menos a más grave

Situación Nombre Técnico Oficial (BCRA) Días de atraso en el pago Situación 1 Normal Hasta 31 días Situación 2 Con seguimiento especial / En observación De 32 a 90 días Situación 3 Con problemas De 91 a 180 días Situación 4 Con alto riesgo de insolvencia De 181 días a 1 año Situación 5 Irrecuperable Más de 1 año

Fuente: Shutterstock Kmpzzz

¿Cómo conocer la situación de deuda de cada persona?

Para acceder a este registro y verificar tu situación particular, el procedimiento es sencillo, digital y no requiere intermediarios de ningún tipo. Solo exige seguir estos pasos: