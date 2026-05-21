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Tener deudas con las tarjetas de crédito o con los bancos es una situación que puede transformarse rápidamente en una carga para cualquier persona. Cuando los saldos impagos se acumulan y los días de atraso se convierten en meses, el problema deja de ser una simple distracción financiera para convertirse en un obstáculo real que frena proyectos.
Frente a este escenario, existe una herramienta oficial y gratuita que permite conocer el estado real de tu situación financiera. Se trata del registro de deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Este sistema funciona como un espejo que refleja el comportamiento de pago de los ciudadanos frente a las entidades financieras autorizadas del país.
¿Cómo funciona el registro de deudores del Banco Central?
Esta base de datos pública y unificada incluye el historial crediticio de cualquier persona o empresa que haya tomado un préstamo, financiado un saldo con tarjeta de crédito o utilizado un descubierto bancario.
La información se organiza mediante una escala de situación que va del 1 al 6, donde el primero representa un cumplimiento normal y los números superiores indican diferentes niveles de riesgo y retrasos en los pagos que configuran las deudas más complejas.
Los niveles de deuda de menos a más grave
|Situación
|Nombre Técnico Oficial (BCRA)
|Días de atraso en el pago
|Situación 1
|Normal
|Hasta 31 días
|Situación 2
|Con seguimiento especial / En observación
|De 32 a 90 días
|Situación 3
|Con problemas
|De 91 a 180 días
|Situación 4
|Con alto riesgo de insolvencia
|De 181 días a 1 año
|Situación 5
|Irrecuperable
|Más de 1 año
¿Cómo conocer la situación de deuda de cada persona?
Para acceder a este registro y verificar tu situación particular, el procedimiento es sencillo, digital y no requiere intermediarios de ningún tipo. Solo exige seguir estos pasos:
- Ingresar a la web oficial del Banco Central en este enlace. www.bcra.gob.ar.
- En la página principal, hacé clic o tocá en la opción que dice “Central de deudores” (suele estar muy visible en los accesos rápidos).
- El sistema te va a pedir un solo dato clave: tu número de CUIT o CUIL (ingresalo sin guiones ni espacios).
- Marcá la casilla del captcha (“No soy un robot”) y dale al botón de Consultar.
- Al instante te va a aparecer el cuadro con los bancos o tarjetas que informaron deudas a tu nombre, los montos (que figuran expresados en miles de pesos) y, lo más importante, la situación (del 1 al 6).