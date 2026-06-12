Con la inflación de mayo confirmada en 2,1%, según el dato publicado por Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), ya se puede calcular el próximo aumento para jubilados y pensionados.

De acuerdo al régimen de movilidad vigente, los adultos mayores y los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) ya pueden calcular cuánto van a cobrar en julio tomando el índice del IPC de dos meses atrás.

¿Cuánto cobran los jubilados y pensionados en julio?

Con la aplicación de este nuevo porcentaje, el haber mínimo garantizado tendrá una suba que lo ubicará en la base de los $ 411.787,67. Sin embargo, al sumarse la ayuda económica del bono de $ 70.000, ningún jubilado del escalafón más bajo percibirá menos de $ 481.787,67 de bolsillo en el cuarto mes del año.

Por otro lado, quienes perciban el haber más alto del sistema previsional verán su jubilación máxima alcanzar los $ 2.770.941, marcando el techo de las liquidaciones para este período.

El resto de las prestaciones que abona el organismo también sentirán el impacto directo de la suba mensual del 2,1 %.

Los aumentos de ANSES de julio. Fuente: Shutterstock Andrzej Rostek

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) ascenderá a un total de $ 399.430,13 (cifra compuesta por el nuevo haber de $ 329.430,13 más el bono), mientras que las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez quedarán en $ 358.251,36 con el refuerzo incluido.

En el caso de las PNC para madres de siete hijos, el cobro se equiparará exactamente a la jubilación mínima, alcanzando también los $ 481.787,67, con bono incluido.

¿Quiénes cobran el bono de $ 70.000 en julio?

El beneficio está destinado a todos los jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo. De esta forma, los prestatarios del bono de $ 70.000 serán los siguientes grupos:

Jubilados y pensionados del SIPA .

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) .

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC): incluye pensiones por invalidez, vejez y madres de 7 hijos o más.

El aumento para la AUH

La AUH también se actualizará un 2,1% en julio de 2026. En consecuencia, el monto aumentará de $144.932 a $147.976. Como ANSES retiene el 20% ($29.595,20) hasta la presentación de la Libreta que certifica el cumplimiento de las obligaciones, el pago final será de $118.381 en junio.

Para hijos con discapacidad, el valor de la prestación ascenderá de $471.915 a $481.826. En este caso, la retención será de $96.365 y el pago efectivo alcanzará los $385.461.

Además, el Complemento Leche del Plan de los Mil Días se actualizará de $54.665 a $55.813 para todas las familias con niños en edad de lactancia.

Por otro lado, el extra de la Tarjeta Alimentar no se ajusta mediante el régimen de Movilidad. Por ello, sus montos seguirán siendo de $72.250 por un hijo, $113.299 por dos y $149.425 por tres o más.