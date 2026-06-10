La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya tiene definido el calendario de pagos de junio para jubilados y pensionados de Argentina. Este mes, los haberes llegarán con un ingreso superior al habitual debido a la combinación de tres conceptos clave: el aumento por movilidad, el pago del aguinaldo y el bono extraordinario destinado a quienes perciben los ingresos más bajos .

Entre las consultas más frecuentes aparece una en particular: cuándo cobro si mi DNI termina en 4 y 5. La respuesta depende del tipo de prestación que reciba cada beneficiario, ya que las fechas varían según se trate de jubilaciones mínimas, haberes superiores al mínimo o Pensiones No Contributivas (PNC).

ANSES confirmó cuándo cobran los jubilados con DNI terminados en 4 y 5

Los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo y tienen DNI terminado en 4 recibirán el pago el 12 de junio.

Los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo y tienen DNI terminado en 4 recibirán el pago el 12 de junio. (Foto: Archivo)

En tanto, quienes perciben la jubilación mínima y tienen DNI finalizado en 5 cobrarán el 16 de junio, ya que el cronograma sufrió modificaciones por el feriado nacional que interrumpe los pagos previstos para mediados de mes.

Para quienes superan el haber mínimo, ANSES estableció una única fecha para los DNI terminados en 4 y 5: el 25 de junio.

Aumento, aguinaldo y bono: cuánto cobrarán los jubilados en junio

ANSES confirmó un incremento del 2,58% para todas las jubilaciones y pensiones, de acuerdo con la fórmula de movilidad vigente.

Además, durante junio se abonará la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo, que se acreditará junto con el haber mensual.

A esto se suma un bono extraordinario de $70.000 destinado a jubilados que cobran la mínima y otros beneficiarios de menores ingresos.

Jubilación mínima: $403.317,99

Bono extraordinario: $70.000

Medio aguinaldo: $201.658

Total estimado: $674.975

Calendario completo de ANSES para jubilados y pensionados

El cronograma para quienes cobran la jubilación mínima quedó organizado según la terminación del DNI.

Los pagos comenzaron el 8 de junio y continuarán de manera escalonada hasta el 22 de junio para este grupo de beneficiarios.

Por su parte, las jubilaciones superiores al haber mínimo se abonarán entre el 23 y el 29 de junio , mientras que las Pensiones No Contributivas cobrarán entre el 8 y el 12 de junio .

De esta manera, ANSES mantendrá el esquema habitual de liquidación, aunque con ajustes puntuales derivados del feriado nacional previsto durante el mes.