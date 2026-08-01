Lo confirmó Educación | Las vacaciones se extenderán hasta el 31 de agosto y ningún alumno tendrá clases desde el 16 de julio.

El calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP) ya tiene definidas las fechas principales para las vacaciones de verano 2026 en la educación básica de México. Los alumnos de preescolar, primaria y secundaria terminarán sus actividades del ciclo 2025-2026 el miércoles 15 de julio de 2026.

A partir del jueves 16 de julio comenzará el receso de verano para los estudiantes, mientras que el regreso a las aulas está previsto para el lunes 31 de agosto de 2026, cuando iniciará el nuevo ciclo escolar 2026-2027.

Vacaciones de verano SEP 2026: cuándo empiezan y cuánto durarán

De acuerdo con el calendario oficial del ciclo escolar 2025-2026 de la SEP, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el último día de clases será el miércoles 15 de julio de 2026.

Con esa fecha se completarán los 185 días efectivos de clases establecidos para la educación básica. Desde el día siguiente, los estudiantes ya no tendrán actividades escolares y comenzará el periodo de descanso.

El receso de verano tendrá una duración aproximada de seis semanas y media, equivalente a unos 46 días naturales, hasta el inicio del siguiente ciclo escolar.

Durante los días 16 y 17 de julio, los alumnos no asistirán a las escuelas, ya que esas jornadas estarán destinadas a actividades de formación docente para el personal educativo.

De acuerdo con el calendario oficial del ciclo escolar 2025-2026 de la SEP, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el último día de clases será el miércoles 15 de julio de 2026. ChatGPT

Regreso a clases 2026: la fecha anunciada por la SEP

La SEP anunció que el lunes 31 de agosto de 2026 será el inicio del ciclo escolar 2026-2027 para los estudiantes de educación básica.

Esta fecha corresponde al regreso a clases del nuevo ciclo y no representa una extensión del periodo escolar anterior. El calendario completo del ciclo 2026-2027 aún deberá publicarse oficialmente en el Diario Oficial de la Federación.

La fecha aplica para alumnos de preescolar, primaria y secundaria, mientras que los niveles de educación media superior y superior cuentan con calendarios propios que pueden variar.

No todos los estados tendrán el mismo cierre de clases

Aunque el calendario de la SEP establece como referencia nacional el 15 de julio de 2026 como último día de clases, algunas entidades pueden modificar sus fechas por situaciones particulares, como condiciones climáticas.

En esos casos, el cierre del ciclo escolar puede adelantarse, por lo que el inicio del receso de verano no necesariamente será idéntico en todo el país.

La educación básica seguirá tomando como referencia el calendario federal de la SEP para organizar el cierre del ciclo 2025-2026 y la preparación del próximo periodo escolar.