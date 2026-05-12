Mientras la ANSES continúa con el calendario de pagos con aumento y bono, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, anunció que mantienen un esquema de descuentos para jubilados. El organismo potencio su red de beneficios para los adultos mayores que permiten acceder a rebajas automáticas al pagar con la tarjeta donde se cobra la jubilación. Las ofertas alcanzan más de 7.000 comercios dentro de los que se encuentran supermercados y locales de cercanía donde se podrá comprar con hasta 20% de reintegro. Uno de los principales ejes del programa de Beneficios ANSES es la compra de alimentos y productos de primera necesidad con reintegro. En los supermercados Disco, Jumbo y Vea hay un 10% de devolución en todos los productos (incluso carnes). Además, 20% en perfumería y limpieza. En ambos casos, no hay tope de reintegro y no se acumula con otras promociones. En caso de Coto, La Anónima y Super CAS/FASA, se ofrecen 10% en todos los rubros (excepto carnes, electrodomésticos y marcas seleccionadas). No cuenta con tope de reintegro y no es acumulable con toras ofertas. En línea con los descuentos para jubilados, los bancos ofrecen promociones propias para los adultos mayores beneficiarios de ANSES. Los jubilados que quieran acceder a los beneficios en supermercados deberán pagar con la tarjeta de débito asociada a la cuenta donde se cobran los haberes. No hará falta presentar ningún cupón ni realizar trámites para acceder a los reintegros.