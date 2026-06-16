Para este ciclo lectivo 2026, se hizo efectiva una nueva decisión académica del gobierno de Javier Milei que eliminó por decreto diferentes materias y contenidos obligatorios que se dictaban en todas escuelas argentinas. Esta modificación trajo un cambio significativo en el sistema educativo y en las clases de cada provincia del país.

Se trata de una medida oficializada a través del Decreto 436/2025, publicado en el Boletín Oficial en junio de 2025, en la que se derogaron artículos clave de leyes previas que imponían obligaciones nacionales en temas sensibles.

¿Qué materias se eliminan de todas las escuelas de Argentina?

A partir de ese decreto se eliminó el artículo 3° de la Ley 27.234 y los artículos 5° y 6° de la Ley 27.214, por lo que ya no se van a dictar más estas materias que eran obligatorias de los colegios:

Educación vial : se derogaron los artículos 5° y 6° de la Ley 27.214. Esto elimina la obligatoriedad de dictar cursos, formaciones y contenidos específicos sobre educación vial en las escuelas de todo el país.

Prevención y erradicación de la violencia de género: se eliminó el artículo 3° de la Ley 27.234, que establecía la jornada anual obligatoria “Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género” en todos los niveles educativos (primaria, secundaria y terciaria).

Estas materias y jornadas ya no son obligatorias a nivel nacional. La responsabilidad queda transferida a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que podrán decidir si las implementan o no por iniciativa propia.

¿Por qué eliminaron estas materias?

Para el caso de la jornada “Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género”, desde el Gobierno argumentaron que no era su responsabilidad organizar estos talleres, por lo que cada jurisdicción decidirá si sigue aplicando estos espacios.

Por otro lado, el Observatorio de la Educación Vial no llegó a funcionar nunca, de acuerdo al documento. Precisamente, remarcaron que, con la existencia del Consejo Federal de Seguridad Vial, se producía una “superposición de funciones”.

De esta manera, el Ejecutivo subrayó que los cambios permitirán “mejorar el funcionamiento del Estado para lograr una gestión pública transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común, así como reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal con el fin de disminuir el gasto y equilibrar las cuentas públicas”.

Clases 2026: las fechas clave del ciclo lectivo

A través de la Secretaría de Educación, el Ministerio de Capital Humano de la Nación confirmó el calendario escolar definitivo para el ciclo lectivo 2026, que define cuáles son las fechas de inicio de clases en todas las provincias de Argentina.

Vacacaciones de invierno: provincia por provincia

Del lunes 6 al viernes 17 de julio:

Córdoba Entre Ríos Mendoza San Juan San Luis Santa Fe

Del lunes 13 al viernes 24 de julio:

Catamarca Chubut Corrientes Formosa Jujuy La Pampa La Rioja Misiones Neuquén Río Negro Salta Santa Cruz Tierra del Fuego Tucumán

Del lunes 20 al viernes 31 de julio:

Buenos Aires (PBA) Ciudad de Buenos Aires (CABA) Chaco Santiago del Estero



¿Cuándo terminan las clases?

Así quedaron las fechas del cierre de clases definitivo en diciembre para cada provincia: