A través de la Secretaría de Educación, el Ministerio de Capital Humano de la Nación confirmó el calendario escolar definitivo para el ciclo lectivo 2026, que define cuáles son las fechas de inicio, receso invernal y finalización de clases en todas las provincias de Argentina. En la mayoría del país las clases comenzarán el 2 de marzo de 2026, incluyendo Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán.