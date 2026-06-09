El Gobierno nacional eliminó el viejo esquema que obligaba a pedir autorización o a informar con antelación para modificar valores de cuotas y matrícula en un segmento de la educación privada. El cambio alcanza, sobre todo, a los colegios sin aporte estatal; para el resto del sistema, la regulación sigue dependiendo de cada jurisdicción.

La decisión no surgió de la nada: primero, a fines del año pasado, se derogó el régimen histórico que regía desde 1993 y, ahora, la Resolución 12/2026, publicada este martes 9 de junio, eliminó normas accesorias que habían quedado atadas a ese sistema. En los hechos, la medida completa y consolida una desregulación que el Gobierno presenta como parte de su plan más amplio de simplificación normativa.

Cuotas de escuelas privadas: qué cambia

Hasta ahora, los colegios privados debían moverse dentro de un marco bastante rígido para definir matrículas y cuotas. Ese esquema les imponía informar aumentos con anticipación y, en la práctica, limitaba su capacidad de ajustar precios durante el ciclo lectivo.

Con el nuevo esquema, los establecimientos sin subsidio estatal pueden fijar sus aranceles con mayor libertad y sin aprobación previa del Estado nacional. Según la explicación oficial, el objetivo es que las instituciones ajusten sus precios de acuerdo con sus costos reales, sin quedar atadas a otra lógica administrativa.

Los colegios privados que no reciben subsidios podrán modificar el valor de sus cuotas sin autorización del Gobierno.

A quién afecta la medida

La medida no impacta por igual a todo el sistema educativo privado. Afecta, principalmente, a los colegios sin aporte estatal, que representan un universo acotado dentro del total de instituciones privadas del país.

De acuerdo con la información publicada cuando se anunció el cambio, se trata de unas 2.000 escuelas. Son, en general, establecimientos que no reciben subvención para el pago de salarios docentes y que venían trabajando bajo reglas de precios muy restrictivas.

En cambio, los colegios privados con subsidio estatal siguen sujetos a marcos provinciales o locales, y en provincias como Buenos Aires continúan existiendo topes o bandas de aranceles autorizadas por la administración educativa.

Qué pasa con las cuotas de los colegios

La nueva normativa no implica que todos los colegios privados puedan subir lo que quieran sin ninguna referencia. Significa que, para ese segmento sin aporte estatal, ya no hay una autorización previa del Gobierno nacional para cambiar aranceles.

En la práctica, eso permite tres cosas:

Definir matrículas y cuotas con más margen de maniobra.

Ajustar precios cuando suben costos operativos, salarios o servicios.

Evitar que el colegio tenga que “cubrirse” fijando una cuota inflada de antemano por miedo a quedarse corto durante el año.

Ese punto es importante: el Gobierno argumentó que el viejo régimen empujaba a muchos establecimientos a prever aumentos muy altos por incertidumbre, lo que terminaba distorsionando el precio inicial de las cuotas.

Qué no cambia en los colegios privados

No cambió todo el sistema de educación privada. Los colegios subvencionados siguen teniendo un esquema distinto, porque sus aranceles dependen en buena medida de la regulación provincial y del porcentaje de aporte estatal que reciben para pagar sueldos docentes.

Tampoco cambia la obligación general de las instituciones de operar dentro de las normas educativas, habilitaciones y controles correspondientes. La desregulación de aranceles no elimina la supervisión sobre funcionamiento, títulos, seguridad ni requisitos pedagógicos.

Cuotas de los colegios: el Gobierno completó la desregulación que había comenzado en noviembre del año pasado. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Desregulación de escuelas privadas: las dudas más comunes

Ante la novedad de la desregulación de las cuotas y matrículas de las escuelas privadas sin subsidios estatales, pueden surgir dudas comunes:

¿Todos los colegios privados pueden fijar libremente sus cuotas?

No. El cambio apunta sobre todo a los que no reciben subsidios estatales; el resto sigue bajo regímenes provinciales o mixtos.

¿Esto ya estaba vigente antes de la Resolución 12/2026?

En parte, sí. El giro de fondo se produjo con el Decreto 787/2025 de noviembre del año pasado; la resolución de junio de 2026 terminó de borrar normas que quedaron sin sentido después de ese cambio.

¿Puede traducirse en aumentos más fuertes?

Puede permitir aumentos más ágiles, pero eso dependerá de cada institución, de la demanda y de sus costos. En algunos casos, tras la desregulación, hubo ajustes de cuotas y también reacomodamientos distintos según el colegio.

¿A las familias qué les cambia?

Principalmente, que el valor de la cuota en los colegios alcanzados puede modificarse con menos intermediación estatal. Eso vuelve más importante revisar comunicados, contratos y criterios de actualización de cada escuela.