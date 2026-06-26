Confirmaron una huelga docente que provocará el cierre masivo de los colegios | Los alumnos tendrán un fin de semana largo en estas provincias

La Comunidad de Madrid se prepara para un otoño caliente en la educación pública. Tras una masiva asamblea unitaria celebrada el 24 de junio de 2026, los docentes han confirmado una huelga indefinida que comenzará el 14 de octubre de 2026.

Esta medida, respaldada por los principales sindicatos y plataformas educativas, podría provocar el cierre masivo de colegios e institutos y dejar a miles de alumnos con un fin de semana largo o incluso más días sin clases, dependiendo del seguimiento.

Confirmaron una huelga docente que provocará el cierre masivo de los colegios | Los alumnos tendrán un fin de semana largo en estas provincias EFE

¿Por qué no habrá clases y quién convoca la huelga?

La decisión se tomó en el Auditorio Marcelino Camacho con la participación de CCOO, UGT, STEM, CGT, CNT, Menos Lectivas, Marea Verde y otras 16 plataformas, además del apoyo de asociaciones de familias (Confapa), estudiantes (Frente de Estudiantes, Sindicato de Estudiantes) y organizaciones como Queremos FP o Educación Especial Digna. Sindicatos mayoritarios como ANPE y CSIF no se sumaron a esta convocatoria.

Los docentes denuncian el “deterioro sistemático y sostenido” de las condiciones laborales y pedagógicas en las aulas madrileñas. Las principales demandas son:

Reducción drástica de horas lectivas : pasar a 17 horas semanales en Secundaria (actualmente se avanza hacia 18) y 22 horas en Primaria (actualmente 25). Esto permitiría más tiempo para preparación, atención a la diversidad y tareas pedagógicas.

Bajada significativa de ratios (alumnos por aula): especialmente en Infantil, Primaria y Educación Especial, donde piden que el alumnado con necesidades cuente doble. Critican que la bajada actual no va acompañada de nuevos centros y que en la pública se cierran grupos al no llegar al 50% de plazas.

Incremento salarial de 600 euros mensuales : para recuperar poder adquisitivo perdido desde los recortes y equipararse con otras comunidades, considerando el alto coste de vida en Madrid.

Más recursos y desburocratización: inversiones en infraestructuras (climatización, accesibilidad y mantenimiento), equidad para centros de especial complejidad, regulación de prácticas en FP y reducción de burocracia.

Confirmaron una huelga docente que provocará el cierre masivo de los colegios | Los alumnos tendrán un fin de semana largo en estas provincias EFE

El impacto para los alumnos y familias

El curso 2026-2027 arrancará con normalidad en septiembre, pero a partir del miércoles 14 de octubre (y los días siguientes) se espera un seguimiento masivo que derive en cierres generalizados o parciales en colegios e institutos públicos.

Esto supondrá para muchas familias un puente largo de varios días, con las complicaciones logísticas habituales en estas situaciones. Los convocantes buscan el mayor impacto posible un mes después del inicio de clases para presionar a la Consejería.

El contexto de las huelgas y los próximos pasos

Madrid se suma a movilizaciones similares en otras comunidades como Valencia o Cataluña. Los organizadores enviarán en los próximos días una carta formal a la Consejería con las demandas y dan un plazo para negociar antes del 14 de octubre. Si no hay acuerdo, se prepararán concentraciones, marchas y otras acciones.

Esta huelga indefinida refleja la creciente tensión en la educación pública madrileña: ratios elevadas, aumento de la complejidad en las aulas, falta de recursos y salarios que muchos docentes consideran insuficientes frente al coste de vida. Familias y estudiantes también se han involucrado activamente.