Es oficial | Las clases quedan suspendidas hasta el lunes 31 y los alumnos de preescolar, primaria y secundaria no asistirán a clases.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ya confirmó la fecha de conclusión del ciclo escolar 2025-2026 para los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en México. Con ello, millones de alumnos se preparan para iniciar el período más extenso de descanso del calendario escolar.

El cierre de las actividades académicas marca el comienzo de las vacaciones de verano, una etapa esperada por estudiantes y familias que aprovechan estas semanas para descansar, viajar o participar en actividades recreativas antes del regreso a las aulas.

Atención: cuándo comienzan las vacaciones de verano para los estudiantes

De acuerdo con el Acuerdo número 18/06/25, publicado por la SEP en el Diario Oficial de la Federación, el ciclo escolar 2025-2026 concluirá oficialmente el miércoles 15 de julio de 2026 para los alumnos de educación básica.

Esto significa que las vacaciones de verano comenzarán a partir del jueves 16 de julio, fecha en la que los estudiantes dejarán de asistir a clases tras finalizar las actividades correspondientes al ciclo lectivo.

Los estudiantes de todo el país contarán con varias semanas de descanso antes del inicio del próximo ciclo escolar, uno de los recesos más largos contemplados dentro del calendario educativo.

Se suspenden las clases en México por las vacaciones de verano. (Representación creada con IA) ChatGPT

Cuándo sería el regreso a clases para el ciclo escolar 2026-2027

Diversos reportes recientes atribuidos a la SEP señalan que el regreso a clases está previsto para el lunes 31 de agosto de 2026, lo que representaría un período vacacional de aproximadamente 46 días naturales.

Sin embargo, es importante señalar que el calendario oficial del ciclo escolar 2026-2027 aún no ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación, por lo que la fecha definitiva deberá confirmarse una vez que la autoridad educativa emita el acuerdo correspondiente.

Mientras tanto, algunas publicaciones todavía mencionan el 24 de agosto como posible fecha de retorno, por lo que la programación final dependerá de la información que difunda oficialmente la SEP.

Algunas entidades podrían tener ajustes en el calendario

Aunque la fecha del 31 de agosto es la que aparece con mayor frecuencia en los reportes recientes, algunas entidades federativas han analizado la posibilidad de realizar ajustes locales en función de factores climáticos o necesidades específicas de cada región.

Por ese motivo, las familias deberán mantenerse atentas a los anuncios de las autoridades educativas estatales y federales cuando se publique el calendario definitivo del próximo ciclo escolar.

Fechas clave del calendario escolar