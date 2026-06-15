Suspenden las clases este jueves y viernes por un puente festivo | Los alumnos tendrán un fin de semana largo en estas provincias

En esta noticia Paro universitario de una semana: cuándo no habrá clases

Tras el feriado nacional y el fin de semana largo de tres días, los gremios anunciaron un nuevo paro docente en reclamo de la Ley de Financiamiento Universitario.

La nueva medida de fuerza se llevará adelante del 16 al 20 de junio y fue confirmado por la CONADU, sindicato que nuclea a profesores de distintos establecimientos educativos del país.

De esta manera, quedarán suspendidas las clases del martes, miércoles, jueves y viernes para darle a los estudiantes una semana completa libre.

Paro universitario de una semana: cuándo no habrá clases

El paro universitario de cuatro días se dará tras el feriado del lunes 15, por lo que no se dictará clases en ninguno de los establecimientos.

La medida fue comunicada por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) y la Conadu Histórica, las dos principales federaciones gremiales del sector.

Desde el Gobierno propusieron un incremento salarial de 24% para todo el año, pero no fue oficializado debido a las diferencias en torno a la Ley de Financiamiento Universitario.

“Cuando haya una oferta formal esta será llevada a consulta para que decida el conjunto de la docencia de las universidades nacionales, por lo que el Plenario se declaró en estado de alerta y sesión permanente”, detalló el sindicato sobre los reclamos salariales.