Ciclo lectivo 2025: cuándo terminan las clases en la Provincia de Buenos Aires

Todas las jurisdicciones del país deberán garantizar un mínimo de 190 días de clase, según lo dispuesto por el Consejo Federal de Educación (CFE). El organismo publicó el calendario escolar para cada provincia y es así que el ciclo lectivo 2026 comenzará entre febrero y marzo, dependiendo de cada jurisdicción.

Uno de los primeros lugares en publicar su cronograma para que los padres y estudiantes pudieran organizarse fue la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Asimismo, también se conocieron las fechas de finalización del ciclo 2026, lo que permite a las familias planificar las vacaciones para el verano 2027.

Vuelta a clases: cuándo arranca el calendario escolar

Según la información publicada por la página oficial del Consejo Federal, Santiago del Estero abrirá el calendario escolar. Luego, será el turno de Chubut, Jujuy y San Luis.

El ciclo lectivo 2026 terminará en diciembre, marcando el inicio de las vacaciones del próximo verano. La mayoría de las jurisdicciones eligieron concentrar la finalización de las clases obligatorias en las últimas dos semanas del año.

Miércoles 18 de febrero: Santiago del Estero.

Lunes 23 de febrero: Chubut, Jujuy y San Luis

Martes 24 de febrero: Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur.

Miércoles 25 de febrero: Mendoza, Neuquén y Santa Cruz

Lunes 2 de marzo: Buenos Aires, CABA, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fe y Tucumán.

Cuándo inician las clases en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)

Nivel Inicial y Primario: miércoles 25 de febrero de 2026.

Nivel Secundario: lunes 2 de marzo de 2026.

El receso invernal, momento esperado por todos los integrantes de la comunidad educativa, tendrá lugar del 20 al 31 de julio de 2026.

Cuándo terminan las clases del periodo escolar 2026

En cuanto a la finalización de clases, se determinó que todos los niveles de la Ciudad de Buenos Aires darán cierre a sus actividades el día viernes 18 de diciembre de 2026, una semana antes de la Navidad.

Esa fecha ha sido elegida por la mayoría de las jurisdicciones, excepto Provincia de Buenos Aires, La Pampa, Mendoza y Misiones, que culminarán las clases el 22 de diciembre.