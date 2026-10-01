El cronograma de octubre se ordena según la terminación del DNI de cada beneficiario. (Fuente: Shutterstock).

Con el inicio de octubre, ANSES confirmó el cronograma de pagos de este mes para jubilados, pensionados , titulares de pensiones no contributivas y beneficiarios de asignaciones familiares .

Como cada mes, las fechas se ordenan según la terminación del DNI y, en el caso de las prestaciones previsionales, también según el monto del haber.

Este mes trae un aumento del 1,66% en jubilaciones, pensiones y asignaciones, producto de la fórmula de movilidad mensual que toma como referencia el IPC de agosto publicado por el INDEC. La actualización fue establecida por la Resolución 284/2026 para las prestaciones previsionales y por la Resolución 283/2026 para las asignaciones familiares.

A eso se suma un bono extraordinario de hasta $ 70.000 para jubilados, pensionados y titulares de pensiones no contributivas con los ingresos más bajos, dispuesto por el Decreto 1108/2026.

Hay que tener en cuenta además que el lunes 12 de octubre es feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, por lo que ese día no hay actividad bancaria y el cronograma se retoma al día siguiente.

Calendario de pagos para jubilados y pensionados con haber mínimo

DNI terminado en 0: jueves 8 de octubre.

DNI terminado en 1: viernes 9 de octubre.

DNI terminado en 2: martes 13 de octubre.

DNI terminado en 3: miércoles 14 de octubre.

DNI terminado en 4: jueves 15 de octubre.

DNI terminado en 5: viernes 16 de octubre.

DNI terminado en 6: lunes 19 de octubre.

DNI terminado en 7: martes 20 de octubre.

DNI terminado en 8: miércoles 21 de octubre.

DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre.

Cuándo cobran las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de octubre.

DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de octubre.

DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de octubre.

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de octubre.

DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de octubre.

Las fechas de cobro se organizan según la terminación del DNI. Fuente: Shutterstock Kwangmoozaa

Fechas de pago de las Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: jueves 8 de octubre.

DNI terminados en 2 y 3: viernes 9 de octubre.

DNI terminados en 4 y 5: martes 13 de octubre.

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 14 de octubre.

DNI terminados en 8 y 9: jueves 15 de octubre.

Calendario de la AUH y la Asignación Familiar por Hijo

DNI terminado en 0: jueves 8 de octubre.

DNI terminado en 1: viernes 9 de octubre.

DNI terminado en 2: martes 13 de octubre.

DNI terminado en 3: miércoles 14 de octubre.

DNI terminado en 4: jueves 15 de octubre.

DNI terminado en 5: viernes 16 de octubre.

DNI terminado en 6: lunes 19 de octubre.

DNI terminado en 7: martes 20 de octubre.

DNI terminado en 8: miércoles 21 de octubre.

DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre.

Cuándo se cobra la Asignación por Embarazo, Prenatal y Maternidad

Asignación por Embarazo:

DNI terminado en 0: viernes 9 de octubre.

DNI terminado en 1: martes 13 de octubre.

DNI terminado en 2: miércoles 14 de octubre.

DNI terminado en 3: jueves 15 de octubre.

DNI terminado en 4: viernes 16 de octubre.

DNI terminado en 5: lunes 19 de octubre.

DNI terminado en 6: martes 20 de octubre.

DNI terminado en 7: miércoles 21 de octubre.

DNI terminado en 8: jueves 22 de octubre.

DNI terminado en 9: viernes 23 de octubre.

Prenatal y Maternidad:

DNI terminados en 0 y 1: jueves 8 de octubre.

DNI terminados en 2 y 3: viernes 9 de octubre.

DNI terminados en 4 y 5: martes 13 de octubre.

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 14 de octubre.

DNI terminados en 8 y 9: jueves 15 de octubre.

Cuándo se paga la Prestación por Desempleo

DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de octubre.

DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de octubre.

DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de octubre.

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de octubre.

DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de octubre.

Las asignaciones de pago único por Matrimonio, Nacimiento y Adopción se abonan durante el período de octubre sin depender de la terminación del DNI.

Cuánto se cobra de jubilación, pensión y PUAM en octubre

Con el aumento del 1,66%, el haber mínimo quedó en $ 435.748,51 y el haber máximo en $ 2.932.174,85. Quienes cobran la mínima reciben además el bono de $ 70.000, por lo que el total asciende a $ 505.748,51. Para quienes superan ese piso, el refuerzo se reduce de forma proporcional hasta alcanzar, como máximo, ese mismo monto combinado entre haber y bono.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) queda en $ 418.598,81 con el bono incluido, y las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez, en $ 375.023,96.

Cuánto se cobra de AUH y Asignaciones Familiares en octubre

La AUH y la Asignación por Embarazo llegan a un monto total de $ 156.588, de los cuales se cobra en mano el 80% ($ 125.270,40), mientras que el 20% restante ($ 31.317,60) queda retenido hasta la presentación de la Libreta con los controles de salud y educación. En el caso de la AUH por Hijo con Discapacidad, el monto total es de $ 509.863, con $ 407.890,40 de cobro directo y $ 101.972,60 retenidos.

Para las familias de trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, jubilados y titulares de la Ley de Riesgos del Trabajo, el monto de la Asignación por Hijo y Prenatal varía según los ingresos del grupo familiar:

Ingresos de hasta $ 1.212.301: $ 78.304 por hijo.

Ingresos entre $ 1.212.301,01 y $ 1.777.957: $ 52.821 por hijo.

Ingresos entre $ 1.777.957,01 y $ 2.052.708: $ 31.949 por hijo.

Ingresos entre $ 2.052.708,01 y $ 6.419.726: $ 16.487 por hijo (tope máximo de ingresos para cobrar el beneficio).

ANSES aplicará un aumento del 1,66% en las prestaciones durante octubre. Fuente: Shutterstock Shutterstock

En la Asignación por Hijo con Discapacidad:

Ingresos de hasta $ 1.212.301: $ 254.943.

Ingresos entre $ 1.212.301,01 y $ 1.777.957: $ 180.358.

Ingresos desde $ 1.777.957,01: $ 113.829.

Además, si un integrante de la pareja supera un ingreso bruto individual de $ 3.209.863, la familia pierde el derecho a cobrar la asignación, sin importar lo que gane el otro integrante.

Entre las asignaciones de pago único y anual, Nacimiento paga $ 91.273, Adopción $ 545.685, Matrimonio $ 136.662, Ayuda Escolar Anual $ 55.672, y Cuidado de Salud $ 156.588 (o $ 509.863 si el hijo tiene discapacidad).