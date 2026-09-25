ANSES confirmó el calendario de pagos de octubre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos correspondiente a octubre de 2026.

Como todos los meses, el cronograma se organiza según la terminación del DNI y contempla las fechas establecidas oficialmente por el organismo público.

Además, los haberes previsionales tendrán en octubre una actualización del 1,66%, de acuerdo con el mecanismo de movilidad vigente. Para octubre, la ANSES estableció un haber mínimo de $435.748,51 y un haber máximo de $2.932.174,85 para las prestaciones previsionales del SIPA.

El calendario de pagos de las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) fue establecido por la Resolución 349/2025 de ANSES, que fijó las fechas de cobro correspondientes a todo 2026. En su Anexo X se detalla específicamente el cronograma de pagos previsto para octubre.

Cuánto cobrarán los jubilados en octubre

La ANSES oficializó una actualización del 1,66% para octubre de 2026, calculada a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a agosto, de acuerdo con el mecanismo de movilidad vigente.

Con el nuevo incremento, los valores previsionales establecidos oficialmente son:

Haber mínimo: $ 435.748,51.

Haber máximo: $ 2.932.174,85.

Prestación Básica Universal (PBU): $ 199.335,05.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $ 348.598,81.

Estos importes fueron fijados por la Resolución 284/2026 de ANSES, publicada en el Boletín Oficial el 23 de septiembre.

Aumento a jubilados y pensionados. Fuente: Shutterstock New Africa

Jubilados y pensionados: cuándo cobran en octubre

Para los jubilados y pensionados cuyos haberes no superan el monto establecido para el primer intervalo de pago, ANSES fijó las siguientes fechas:

DNI terminado en 0: jueves 8 de octubre.

DNI terminado en 1: viernes 9 de octubre.

DNI terminado en 2: martes 13 de octubre.

DNI terminado en 3: miércoles 14 de octubre.

DNI terminado en 4: jueves 15 de octubre.

DNI terminado en 5: viernes 16 de octubre.

DNI terminado en 6: lunes 19 de octubre.

DNI terminado en 7: martes 20 de octubre.

DNI terminado en 8: miércoles 21 de octubre.

DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Para quienes reciben haberes que superan el monto establecido para el primer intervalo, el calendario comienza el 23 de octubre:

DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de octubre.

DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de octubre.

DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de octubre.

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de octubre.

DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de octubre.

Pensiones No Contributivas: cuándo cobran en octubre

Las Pensiones No Contributivas también tienen un cronograma específico para octubre. Según la normativa oficial de ANSES:

DNI terminados en 0 y 1: jueves 8 de octubre.

DNI terminados en 2 y 3: viernes 9 de octubre.

DNI terminados en 4 y 5: martes 13 de octubre.

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 14 de octubre.

DNI terminados en 8 y 9: jueves 15 de octubre.

Calendario de AUH en octubre

El cronograma de cobro de la AUH y las asignaciones familiares de octubre de 2026 se organiza según la terminación del DNI. Las fechas establecidas son:

DNI terminado en 0: jueves 8 de octubre.

DNI terminado en 1: viernes 9 de octubre.

DNI terminado en 2: martes 13 de octubre.

DNI terminado en 3: miércoles 14 de octubre.

DNI terminado en 4: jueves 15 de octubre.

DNI terminado en 5: viernes 16 de octubre.

DNI terminado en 6: lunes 19 de octubre.

DNI terminado en 7: martes 20 de octubre.

DNI terminado en 8: miércoles 21 de octubre.

DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre.

Cuánto cobra la AUH en octubre

Las asignaciones familiares tendrán una actualización del 1,66% en octubre de 2026.

La Resolución 283/2026 de ANSES, publicada el 23 de septiembre en el Boletín Oficial, estableció que los límites, rangos de ingresos y montos de las asignaciones familiares previstas por la Ley 24.714 se incrementan en ese porcentaje.

Con la actualización, la AUH general pasa a $156.588 por hijo, mientras que la AUH por hijo con discapacidad alcanza los $509.863.

En el caso de la AUH, ANSES abona mensualmente el 80% del monto, mientras que el 20% restante queda sujeto a la presentación de la Libreta correspondiente.