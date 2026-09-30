ANSES modificó el calendario de pagos de octubre por el feriado.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos de octubre 2026, que se verá modificado debido al feriado del lunes 12.

En este marco, habrá una interrupción en las fechas de cobro de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y demás prestaciones sociales de ANSES.

ANSES: cuándo cobran la AUH y las asignaciones familiares por hijo los DNI terminados en 0, 1, 2 y 3

Las personas que cobran la AUH o las asignaciones familiares por hijo y cuyo DNI termina en 0, 1, 2 o 3 tendrán las siguientes fechas de cobro en octubre:

DNI terminados en 0: jueves 8 de octubre.

DNI terminados en 1: viernes 9 de octubre.

DNI terminados en 2: martes 13 de octubre.

DNI terminados en 3: miércoles 14 de octubre.

Debido al feriado nacional del lunes 12 de octubre, después de los pagos correspondientes al viernes 9, las acreditaciones se verán interrumpidas y se retomarán recién el martes 13 de octubre.

El calendario continuará de la siguiente manera:

DNI terminados en 4: jueves 15 de octubre.

DNI terminados en 5: viernes 16 de octubre.

DNI terminados en 6: lunes 19 de octubre.

DNI terminados en 7: martes 20 de octubre.

DNI terminados en 8: miércoles 21 de octubre.

DNI terminados en 9: jueves 22 de octubre.

Calendario de pagos para Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo. ANSES

Cuándo cobran la Asignación Por Embarazo, los DNI terminados en 0, 1, 2 y 3