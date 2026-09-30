Jubilados reciben la mejor noticia: Milei confirmó el nuevo aumento y estos serán los montos a cobrar (foto: archivo).

Los jubilados y pensionados de ANSES tendrán un aumento del 1,66% en octubre, en el marco del esquema de movilidad mensual vigente para todo el sistema previsional. La suba se calcula sobre la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, relevado por el INDEC.

El ajuste quedó formalizado mediante la Resolución 284/2026 de ANSES, publicada en el Boletín Oficial. Además, el Gobierno confirmó la continuidad del bono extraordinario de $ 70.000 para los haberes más bajos, por lo que quienes perciben la jubilación mínima cobrarán un total de $ 505.748,51 brutos.

Aumento de ANSES: cuánto cobran los jubilados en octubre

Con la actualización ya oficializada y el bono confirmado, los principales haberes del sistema previsional quedaron establecidos de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $ 435.748,51, más un bono de $ 70.000, lo que eleva el ingreso bruto a $ 505.748,51 .

Jubilación máxima: $ 2.932.174,85.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $ 348.598,80 más el bono, por un total de $ 418.598,80 .

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez: $ 305.023,95 más el bono, alcanzando $ 375.023,95 .

Prestación Básica Universal (PBU): $ 199.335,05.

De esta manera, se mantiene el mismo esquema aplicado en los últimos meses, con un refuerzo extraordinario destinado a sostener el ingreso de quienes perciben los haberes más bajos.

Bono confirmado: quiénes lo cobran en octubre

El Gobierno oficializó la continuidad del bono extraordinario de $ 70.000, que se abonará junto con los haberes de octubre. El refuerzo se acredita de manera automática, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional, y no está sujeto a retenciones ni descuentos impositivos.

El beneficio alcanza a quienes cobran la jubilación mínima, la PUAM y las Pensiones No Contributivas. En tanto, los beneficiarios cuyos haberes superan la mínima, pero no alcanzan el total de $ 505.748,51, recibirán un bono proporcional para completar ese monto.

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El único descuento que se aplica sobre este esquema corresponde al aporte a la obra social, que se calcula únicamente sobre el haber previsional y no sobre el bono. Por ese motivo, el monto neto que perciben quienes cobran la mínima ronda los $ 492.676.

Qué cambia para los trabajadores en actividad

La misma resolución también actualizó las bases imponibles que se utilizan para calcular los aportes previsionales de los trabajadores en relación de dependencia.

Desde octubre, la base imponible mínima asciende a $ 146.759,98, mientras que el tope máximo sobre el que se realizan aportes y contribuciones pasa a $ 4.769.631,49.

Asimismo, la norma establece que las remuneraciones de quienes cesen su actividad desde el 30 de septiembre o soliciten la jubilación a partir del 1° de octubre se actualizarán mediante los coeficientes técnicos que determine la Subsecretaría de Seguridad Social.

Cómo consultar el recibo de haberes

Los beneficiarios pueden verificar el detalle de su liquidación ingresando a Mi ANSES o al sitio oficial anses.gob.ar con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Dentro del apartado “Jubilaciones y Pensiones” podrán acceder al recibo de haberes antes de la fecha de cobro.

Quienes aún no iniciaron el trámite jubilatorio y ya cumplen con los requisitos deberán revisar primero su historia laboral, reunir la documentación correspondiente —como certificaciones de servicios o recibos de sueldo en caso de períodos sin aportes registrados—, completar el formulario PS 6.18 y solicitar un turno para presentarse en una oficina de ANSES con la documentación requerida.