La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un nuevo aumento que comenzará a regir en octubre.

El incremento será del 1,66% y, en el caso de los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo, se aplicará junto con el bono extraordinario de $70.000, que recibirán en su totalidad.

Según el calendario de pagos, los depósitos comenzarán a realizarse el 8 de octubre, de acuerdo con la terminación del DNI del beneficiario.

Jubilaciones de ANSES: cuánto aumentan en octubre

El aumento de octubre será de 1,66% y surge de la fórmula de movilidad previsional, que toma como referencia la variación del Índice de Precio al Consumidor (IPC) de agosto publicado por INDEC.

Con la actualización, el haber mínimo pasará a ser de $435.748,51. Si se le suma el bono extraordinario de $70.000, esta cifra se eleva a $505.748,51.

El incremento se aplicará a las jubilaciones y pensiones alcanzadas por la movilidad, mientras que el bono tendrá un tratamiento diferente según el monto del haber que perciba cada titular.

Haberes con aumento y bono extraordinario en octubre. Anses

Quiénes cobran el bono de $70.000 y cuánto recibirán

El bono de $70.000 está destinado a los titulares de jubilaciones y pensiones que perciben el haber mínimo. Con el aumento de octubre y el refuerzo completo, el monto total a cobrar será de $505.748,51.

También se actualizarán otros beneficios previsionales. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedará en $348.598,81 antes del bono y alcanzará los $418.598,81 con el refuerzo.

En el caso de las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez, el haber actualizado será de $305.023,96 y, con el bono de $70.000, el total llegará a $375.023,96.

¿Qué pasa con quienes cobran más que la jubilación mínima?

En cambio, quienes tengan un haber superior a la mínima también recibirán el aumento del 1,66%, pero el bono de $70.000 se otorgará de forma proporcional.

Es decir, recibirán únicamente la diferencia necesaria para que el total de sus ingresos alcance el tope establecido, equivalente a la jubilación mínima más el refuerzo.

Para determinar cuánto corresponde cobrar, el organismo público toma en cuenta la suma de todas las prestaciones previsionales vigentes que perciba una misma persona.

Jubilados con la mínima: cuándo cobran en octubre según el DNI

Los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo comenzarán a recibir sus haberes de octubre desde el jueves 8 de octubre, de acuerdo con la terminación del DNI.

El calendario de pagos establecido por ANSES queda conformado de la siguiente manera:

DNI terminados en 0: jueves 8 de octubre.

DNI terminados en 1: viernes 9 de octubre.

DNI terminados en 2: martes 13 de octubre.

DNI terminados en 3: miércoles 14 de octubre.

DNI terminados en 4: jueves 15 de octubre.

DNI terminados en 5: viernes 16 de octubre.

DNI terminados en 6: lunes 19 de octubre.

DNI terminados en 7: martes 20 de octubre.

DNI terminados en 8: miércoles 21 de octubre.

DNI terminados en 9: jueves 22 de octubre.