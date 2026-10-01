Octubre llega con aumentos en colectivos, subte y prepagas, además de ajustes en peajes, gas, electricidad, agua y algunos alquileres.

Octubre llega con aumentos en colectivos, subte y prepagas, además de ajustes en peajes, gas, electricidad, agua y algunos alquileres.

Desde este jueves, nuevos valores impactan en los gastos fijos de los hogares, con actualizaciones vinculadas a la inflación, el tipo de cambio y los índices contractuales.

Colectivos y subte: cuánto cuesta viajar desde hoy

Las líneas de colectivos que dependen de la Ciudad de Buenos Aires aumentan 3,7%.

En los colectivos, el boleto mínimo pasa de $887,99 a $920,48, aunque el valor final depende de las distancias a recorrer.

En el caso del subte, el boleto pasa de $1.753 a $1.817. A su vez, continúa vigente el beneficio para quienes realizan varios viajes durante el mes: según la cantidad de traslados acumulados, pueden acceder a descuentos del 20%, 30% o 40% en los pasajes siguientes.

El Premetro tiene un valor de $635,95 para quienes utilizan una SUBE registrada y de $1.011,16 para quienes no cuentan con el beneficio. También continúan vigentes la Red SUBE y las tarifas especiales.

Peajes: cuánto aumentan en octubre

La actualización tarifaria de los peajes durante octubre 2026. Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

Los peajes de las autopistas de la Ciudad de Buenos Aires también tienen se actualizan este mes. El valor que paga cada conductor depende de la autopista utilizada y del horario del viaje.

Como referencia, el peaje en las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno (durante la hora pico y para los autos) pasa de $6.671,74 a $6.785,16. En la autopista Illia, en el mismo horario, aumenta de $2.773,69 a $2.820,85.

El incremento alcanza a los distintos cuadros tarifarios, con valores diferentes según la autopista, el tipo de vehículo y la franja horaria.

Prepagas: cuánto aumentan en octubre

Las empresas de medicina prepaga también aplican nuevos valores durante octubre.

El incremento promedio ronda el 2%, aunque existen diferencias entre las empresas y los planes. Entre los porcentajes informados se encuentran aumentos de 1,7% en Federada Salud y Accord Salud, mientras que otras compañías aplican incrementos de 2,9% en Omint, 2,2% en Prevención, 2,4% en Galeno y 2,5% en Avalian, entre otros.

Desde la modificación de la normativa vigente, las empresas pueden establecer distintos porcentajes de ajuste según las características de cada plan. Las empresas de medicina prepaga deben informar a sus afiliados los nuevos valores de las cuotas y las condiciones aplicables a cada plan.

Alquileres: cuánto aumentan los contratos en octubre

Los alquileres también se actualizan según los diferentes contratos.

Para los contratos que todavía utilizan el Índice de Contratos de Locación (ICL), la actualización alcanza el 17,04% en los incrementos semestrales y el 36,41% en los anuales, de acuerdo con el período correspondiente.

En los contratos que establecen actualizaciones mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC) , el incremento anual estimado para octubre se ubica en torno al 33,1% .

El aumento depende de cuándo comenzó el contrato, cada cuánto se actualiza y qué índice acordaron las partes.

Agua: cuánto aumenta la tarifa en octubre

Todos los aumentos correspondientes a octubre 2026. Magnific

La tarifa del agua en la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana aumenta 2,17% durante octubre, de acuerdo con la Resolución ERAS N.º 24/26, publicada en el Boletín Oficial.

Con esta actualización, la factura media mensual para los usuarios residenciales que cuentan con servicio de agua y cloaca se ubica en $38.002,57 sin impuestos.

Nafta y combustibles: qué pasará en octubre

El precio de la nafta y el gasoil comienza octubre sin el aumento impositivo que estaba previsto para este mes.

El Gobierno decidió postergar hasta el 1° de noviembre la actualización pendiente de los impuestos sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y al Dióxido de Carbono (IDC).

Sin embargo, las petroleras ya habían aplicado aumentos en los últimos días de septiembre, con subas de entre 1% y 5% según la compañía.