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PAE presentó el RIGI un proyecto de u$s 1200 millones para incrementar la producción en Cerro Dragón.

El gobernador del Chubut encabezó en la sede de la OCDE en París la presentación junto al ministro de Economía, Luis Caputo; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el CEO de Pan American Energy, Marcos Bulgheroni; el diputado nacional y secretario general del Sindicato del Petróleo, Gas Privado y Energías Renovables del Chubut, Jorge “Loma” Ávila; y el embajador argentino en Francia, Ian Sielecki. Es el primer proyecto de producción petrolera convencional presentado bajo el RIGI.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó este jueves en París la presentación de una inversión de Pan American Energy (PAE) por aproximadamente u$s 1200 millones para incrementar la producción de petróleo convencional en Cerro Dragón mediante técnicas de recuperación terciaria.

El anuncio se realizó en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en el marco de la Argentina Week. PAE confirmó la presentación de la solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), convirtiéndose en el primer proyecto de producción petrolera convencional presentado bajo este esquema.

Recuperación

La iniciativa busca ampliar la recuperación de hidrocarburos remanentes, extender la vida útil de Cerro Dragón y sostener la actividad productiva y el empleo en la Cuenca del Golfo San Jorge.

“Estamos frente a una cuenca madura, cuyos yacimientos atraviesan un declive natural después de décadas de producción. Pero no elegimos resignarnos frente a ese escenario. Trabajamos para sostener la actividad, el empleo y la inversión, y para construir una transición con perspectivas de largo plazo”, afirmó Torres.

El gobernador destacó además que “cuando las cosas se hacen bien, de manera eficiente y con previsibilidad, estas inversiones son posibles. Con reglas claras y trabajo en conjunto, podemos ampliar las oportunidades productivas de Chubut, generar más trabajo y más exportaciones, lo cual es bueno para Chubut y para toda la Argentina”.

Caputo destacó que el proyecto es resultado de combinar “estabilidad macroeconómica” con “señales de precios adecuadas” y calificó la iniciativa como una “inversión brutal” por su magnitud y por el impacto que tendrá sobre la generación de empleo y valor en Chubut.

Marcos Bulgheroni e Ignacio Torres

El ministro sostuvo además que el RIGI constituye una herramienta central para generar las condiciones necesarias para concretar inversiones de esta escala.

Bulgheroni explicó que el proyecto permitirá incorporar nuevas tecnologías de recuperación terciaria para mejorar la producción de Cerro Dragón y contrarrestar el declino natural de la cuenca. El CEO de PAE señaló que la iniciativa representa un compromiso de largo plazo para sostener la actividad en el Golfo San Jorge y generar las condiciones para avanzar hacia nuevos desarrollos.

Potenciar Cerro Dragón

El proyecto contempla la instalación de 22 plantas de inyección de polímeros, la perforación de 100 pozos productores e inyectores, la intervención de otros 600 pozos y la construcción de nuevas instalaciones de superficie.

Según las estimaciones de la compañía, permitirá incorporar una producción incremental de 46 millones de barriles de petróleo y 30 BCF de gas natural, con un pico superior a 16.600 barriles diarios adicionales. También se proyectan exportaciones por 18 millones de barriles de petróleo.

La inversión permitirá además generar mayores ingresos por regalías para Chubut, sostener y crear puestos de trabajo directos e indirectos y fortalecer la participación de proveedores locales.

“La madurez de la cuenca es un desafío concreto, pero no una condena. Con inversiones y trabajo coordinado entre la Provincia, la Nación, las empresas y los trabajadores podemos sostener la actividad hoy y ampliar las oportunidades productivas de Chubut hacia adelante”, concluyó Torres.