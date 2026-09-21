El próximo feriado será el 12 de octubre: cómo queda el fin de semana largo.

Miles de argentinos se preguntan cuándo será el próximo feriado arme un fin de semana largo.

El calendario de feriados publicado por el Gobierno detalla que el siguiente asueto es el lunes 12 de octubre en celebración del Día de Raza.

¿Cuándo es el próximo feriado en Argentina?

Tras un septiembre sin feriados, el 12 de octubre será asueto a nivel nacional en conmemoración del Día de la Raza.

Al ser lunes, se unirá con el sábado 10 y domingo 11 para formar un fin de semana largo de tres días ideal para realizar una escapada de primavera.

El próximo feriado será el 12 de octubre: cómo queda el fin de semana largo.

Calendario de feriados para el 2026

Terminado octubre quedará esperar hasta noviembre. El Día de la Soberanía Nacional se conmemora el 20, pero al ser trasladable se correrá al lunes 23 (por que el 20 es viernes). De esta manera, junto con el sábado 21 y domingo 22 habrá tres días de descanso seguidos .

Diciembre será el último fin de semana de 4 días del año. El lunes 7 será día no laborable con fines turísticos, mientras que el martes 8 será feriado inamovible por la Inmaculada Concepción de María. Juntos con el fin de semana sumarán cuatro días seguidos.

Tras este asueto, el último feriado del año será el del viernes 25 por Navidad.