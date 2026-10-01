Pagarán un bono de $ 2.400.000 en tres cuotas.

El gobierno de Santiago del Estero confirmó el pago de un bono extraordinario de $ 2.400.000 para los trabajadores de la administración pública provincial, que será abonado en tres cuotas de $ 800.000 durante los últimos meses de 2026.

Así lo confirmó el gobernador Elías Suárez, este martes 29 de septiembre, luego de mantener reuniones con diferentes sectores que integran la Mesa de Diálogo y Trabajo de la provincia.

Triple bono de $800.000: cuándo se cobra

El gobierno provincial confirmó la entrega de un refuerzo de $ 2.400.000 para los trabajadores estatales de Santiago del Estero, que se abonará en tres pagos iguales durante los meses de octubre, noviembre y diciembre.

Las fechas de pago y el monto serán de:

Primera cuota: $ 800.000, viernes 9 de octubre

Segunda cuota: $ 800.000, martes 10 de noviembre

Tercera cuota: $ 800.000, jueves 10 de diciembre

Vale destacar que se trata de un beneficio extraordinario que se sumará a los haberes habituales de los empleados estatales.

Pagarán un bono para trabajadores estatales. Fuente: Shutterstock G. Soler Tomasella

Qué otros bonos pagará el gobierno de Santiago del Estero

Además, del triple bono de $ 800.000 para los trabajadores de la administración pública provincial de Santiago del Estero, el gobernador también anunció que habrá otros refuerzos económicos para sectores que reciben asistencia social.

Los nuevos beneficiarios serán:

Un bono de $ 300.000 para beneficiarios de tarjetas sociales, que se dividirá en tres cuotas

Un bono de $ 165.000 para personas con celiaquía, que se dividirá en tres cuotas

Un bono de $ 330.000 para beneficiarios de planes sociales, que se dividirá en tres cuotas

Qué pasará con el pago del aguinaldo para trabajadores estatales

La entrega del bono de $ 2.400.000 para trabajadores estatales no interfiere en el pago del medio aguinaldo que se acreditará en diciembre.

De acuerdo al cronograma oficial de la provincia, el Sueldo Anual Complementario (SAC) se abonará el martes 22 de diciembre, sin ningún tipo de descuento.

Mientras que el haber del mes se acreditará el miércoles 30 de diciembre.