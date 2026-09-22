El estudio fue elaborado por la Secretaría de Género y Diversidad de ATE

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires convocó a los gremios de trabajadores estatales para reanudar las negociaciones paritarias. La cita fue fijada para el próximo jueves y llega luego de varias semanas de pedidos por parte de ATE, los gremios docentes y otros sectores de la administración pública, para reactivar el debate salarial de cara al cierre del ejercicio.

Según pudo saberse por fuentes sindicales, el encuentro se realizará a las 15 horas en la sede de calle 115 esquina 67, en La Plata. La discusión girará en torno a la evolución de los salarios contemplados por la Ley 10.430, que rige al empleo público bonaerense.

La reapertura del diálogo estaba prevista desde hacía tiempo. El último convenio firmado entre la Provincia y los estatales había fijado una nueva ronda de negociaciones para septiembre, con el objetivo de evaluar la evolución de los precios frente a los ingresos de los trabajadores.

Paritarias estatales: qué reclaman los gremios

El eje central del reclamo sindical es la recomposición del poder adquisitivo en octubre y noviembre frente a la evolución de los precios. ATE presentó formalmente a comienzos de septiembre la necesidad de reabrir la negociación con el Ejecutivo bonaerense.

El sindicato, además, cuestionó el impacto que —según su lectura— tiene sobre las finanzas provinciales el esquema de transferencias y recursos implementado por el Gobierno nacional. Para la organización, ese esquema debe formar parte del análisis salarial que se discutirá este jueves.

A los reclamos de ATE y los gremios docentes se suma la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), que también planteó la necesidad de una recomposición salarial para su sector. Sin embargo, los judiciales mantienen una mesa de negociación propia, separada de la de los estatales.

Paritarias bonaerenses: cómo quedó el último acuerdo salarial

El convenio más reciente, cerrado en julio, estableció un aumento acumulado del 7% sobre la nómina de junio, distribuido en dos tramos: 5% en julio y 2% en agosto. Ese mismo acuerdo incluyó el compromiso de reabrir la discusión salarial en septiembre, tal como ocurre ahora.

El pacto de julio también incorporó una medida de fondo para el empleo público provincial: el pase a planta permanente de más de 8.000 trabajadores temporarios, con fecha límite en diciembre de 2025. ATE informó en su momento que, además, se crearon mesas técnicas para abordar cuestiones laborales específicas del sector.

Uno de los puntos centrales que deberá resolver la mesa negociadora es cuándo impactará una eventual mejora salarial. Dado que la liquidación de haberes de septiembre ya está en marcha, el incremento que se acuerde no necesariamente se reflejará en los sueldos de este mes.

Por eso, la negociación tendrá que fijar con precisión a partir de qué momento se aplicará la posible recomposición. También queda pendiente definir si existirá algún mecanismo de retroactividad para compensar el período previo a la firma del nuevo acuerdo.